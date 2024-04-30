Бывший адвокат Ефремова находится при смерти в зоне СВО: биография юриста

Бывший адвокат Ефремова Пашаев тяжело ранен на передовой

30 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Эльман Пашаев в 2020 защищал в суде актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП Фото: Михаил Терещенко/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится при смерти. Он был ранен в зоне специальной военной операции. Пашаев со своей группой попал под обстрел под Угледаром. URA.RU рассказывает, что известно о звездном адвокате. Биография Родился Пашаев в селе Шишкая, в Армении. После получения аттестата о среднем образовании отправился служить в армию в Одессу. В 90-х стал участником социально-политического конфликта в Приднестровье. После службы он успел поработать журналистом в армянских изданиях «Ахтарыш» и «Хаг созу» и сотрудником МВД Азербайджана. А ближе к концу 90-х переехал в Москву, где обучился на юриста. Юридическую практику Пашаев вел с 2000 года. А в 2009 он учредил свою собственную юридическую компанию «Эльман Групп». Адвокат также стал дипломированным специалистом в вопросах кадровой политики. Для этого ему пришлось пойти обучаться в Российской академии госслужбы при Президенте РФ. Пашаев даже был приглашенным лектором американского университета Джонса Хопкинса и Оксфорда. Он побывал и в Лос-Анджелесе, когда вел юридический семинар для работников киноиндустрии в 2013 году. Скандал с Ефремовым Скандал разгорелся в 2020 году. Тогда, в июне, актер Михаил Ефремов устроил ДТП, в котором погиб человек. Пашаев был уличен в нарушении профессиональной этики. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты нашла нарушения этики в поведении адвоката. После адвокатская палата Северной Осетии приняла решение о лишении Пашаева статуса адвоката. На этом настаивал Минюст и бывшие клиенты экс-адвоката. Спустя время Пашаев высказался об актере, на которого работал. По его словам, Ефремов так сильно боялся попасть в тюрьму, что был готов пойти на самые низкие поступки. Он заявил, что тот был готов «продать, жену, чтобы его не посадили». Адвокат отметил, что после этих слов актера, перестал уважать его как мужчину. Адвокатский статус После скандала он попытался вернуть свой адвокатский статус в 2022 году. В начале осени адвокатская палата Северной Осетии после успешной защиты экзамена вернула Пашаеву статус адвоката. Однако он был аннулирован всего через пять дней после восстановления. По заявлению Федеральной палаты адвокатов России, при получении Пашаевым статуса адвоката были допущены «неустранимые нарушения». Служба на СВО В 2022 году Пашаев отправился на СВО. Он подписал с Минобороны РФ об участии в спецоперации и отправился служить в 95-м стрелковый полк. В мае 2023 его заметили на кадрах со спецоперации. После, в апреле 2024 года, он подтвердил «Известиям», что служит вместе с бизнесменом — мужем скандально известной блогера Елены Блиновской — Алексеем Блиновским. 30 апреля пришло сообщение, что экс-адвокат получил ранение. Группа бойцов с Пашаевым попала под обстрел ВСУ под Угледаром. У мужчины прострелена нога и сильная контузия, он находится при смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится при смерти. Он был ранен в зоне специальной военной операции. Пашаев со своей группой попал под обстрел под Угледаром. URA.RU рассказывает, что известно о звездном адвокате. Родился Пашаев в селе Шишкая, в Армении. После получения аттестата о среднем образовании отправился служить в армию в Одессу. В 90-х стал участником социально-политического конфликта в Приднестровье. После службы он успел поработать журналистом в армянских изданиях «Ахтарыш» и «Хаг созу» и сотрудником МВД Азербайджана. А ближе к концу 90-х переехал в Москву, где обучился на юриста. Юридическую практику Пашаев вел с 2000 года. А в 2009 он учредил свою собственную юридическую компанию «Эльман Групп». Адвокат также стал дипломированным специалистом в вопросах кадровой политики. Для этого ему пришлось пойти обучаться в Российской академии госслужбы при Президенте РФ. Пашаев даже был приглашенным лектором американского университета Джонса Хопкинса и Оксфорда. Он побывал и в Лос-Анджелесе, когда вел юридический семинар для работников киноиндустрии в 2013 году. Скандал разгорелся в 2020 году. Тогда, в июне, актер Михаил Ефремов устроил ДТП, в котором погиб человек. Пашаев был уличен в нарушении профессиональной этики. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты нашла нарушения этики в поведении адвоката. После адвокатская палата Северной Осетии приняла решение о лишении Пашаева статуса адвоката. На этом настаивал Минюст и бывшие клиенты экс-адвоката. Спустя время Пашаев высказался об актере, на которого работал. По его словам, Ефремов так сильно боялся попасть в тюрьму, что был готов пойти на самые низкие поступки. Он заявил, что тот был готов «продать, жену, чтобы его не посадили». Адвокат отметил, что после этих слов актера, перестал уважать его как мужчину. После скандала он попытался вернуть свой адвокатский статус в 2022 году. В начале осени адвокатская палата Северной Осетии после успешной защиты экзамена вернула Пашаеву статус адвоката. Однако он был аннулирован всего через пять дней после восстановления. По заявлению Федеральной палаты адвокатов России, при получении Пашаевым статуса адвоката были допущены «неустранимые нарушения». В 2022 году Пашаев отправился на СВО. Он подписал с Минобороны РФ об участии в спецоперации и отправился служить в 95-м стрелковый полк. В мае 2023 его заметили на кадрах со спецоперации. После, в апреле 2024 года, он подтвердил «Известиям», что служит вместе с бизнесменом — мужем скандально известной блогера Елены Блиновской — Алексеем Блиновским. 30 апреля пришло сообщение, что экс-адвокат получил ранение. Группа бойцов с Пашаевым попала под обстрел ВСУ под Угледаром. У мужчины прострелена нога и сильная контузия, он находится при смерти.