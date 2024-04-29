29 апреля 2024

Челябинский хоккеист Дадонов помог команде сравнять счет в серии плей-офф НХЛ

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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
Команда Дадонова завершила четвертую игру серии со счетом 4:2 Фото:

Хоккейный клуб «Даллаз Старз», нападающим которого выступает воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Дадонов, сравнял счет в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден». Команда Дадонова одержала победу в игре со счетом 4:2, добившись счета серии 2:2.

«Евгений Дадонов забил гол во втором периоде матча, попав шайбой в шлем вратаря „Вегаса“. Команда одержала победу со счетом 4:2, таким образом, счет серии стал 2:2», — передает корреспондент URA.RU.

В первой игре серии «Даллаз» уступил «Вегасу» со счетом 3:4 на домашнем льду, второй раз команда Дадонова потерпела поражение со счетом 3:4. Последующие два матча прошли на льду противника, где команда челябинского хоккеиста смогла взять победу. Третья игра серии закончилась со счетом 2:3 в пользу «Даллаза».

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Хоккейный клуб «Даллаз Старз», нападающим которого выступает воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Дадонов, сравнял счет в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден». Команда Дадонова одержала победу в игре со счетом 4:2, добившись счета серии 2:2. «Евгений Дадонов забил гол во втором периоде матча, попав шайбой в шлем вратаря „Вегаса“. Команда одержала победу со счетом 4:2, таким образом, счет серии стал 2:2», — передает корреспондент URA.RU. В первой игре серии «Даллаз» уступил «Вегасу» со счетом 3:4 на домашнем льду, второй раз команда Дадонова потерпела поражение со счетом 3:4. Последующие два матча прошли на льду противника, где команда челябинского хоккеиста смогла взять победу. Третья игра серии закончилась со счетом 2:3 в пользу «Даллаза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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