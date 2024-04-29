Челябинский хоккеист Дадонов помог команде сравнять счет в серии плей-офф НХЛ

30 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Команда Дадонова завершила четвертую игру серии со счетом 4:2 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Хоккейный клуб «Даллаз Старз», нападающим которого выступает воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Дадонов, сравнял счет в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден». Команда Дадонова одержала победу в игре со счетом 4:2, добившись счета серии 2:2. «Евгений Дадонов забил гол во втором периоде матча, попав шайбой в шлем вратаря „Вегаса“. Команда одержала победу со счетом 4:2, таким образом, счет серии стал 2:2», — передает корреспондент URA.RU. В первой игре серии «Даллаз» уступил «Вегасу» со счетом 3:4 на домашнем льду, второй раз команда Дадонова потерпела поражение со счетом 3:4. Последующие два матча прошли на льду противника, где команда челябинского хоккеиста смогла взять победу. Третья игра серии закончилась со счетом 2:3 в пользу «Даллаза». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Даллаз Старз», нападающим которого выступает воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Дадонов, сравнял счет в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден». Команда Дадонова одержала победу в игре со счетом 4:2, добившись счета серии 2:2. «Евгений Дадонов забил гол во втором периоде матча, попав шайбой в шлем вратаря „Вегаса“. Команда одержала победу со счетом 4:2, таким образом, счет серии стал 2:2», — передает корреспондент URA.RU. В первой игре серии «Даллаз» уступил «Вегасу» со счетом 3:4 на домашнем льду, второй раз команда Дадонова потерпела поражение со счетом 3:4. Последующие два матча прошли на льду противника, где команда челябинского хоккеиста смогла взять победу. Третья игра серии закончилась со счетом 2:3 в пользу «Даллаза».