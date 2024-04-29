29 апреля 2024

В Свердловской области любителей шашлыков наказали рублем

Десяток свердловчан оштрафовали за нарушение особо противопожарного режима
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю на Площади 1905 года. Екатеринбург, шашлык, барбекю, еда, мясо
Шашлыки нельзя готовить даже на даче Фото:

За последние сутки в Свердловской области поймали 23 нарушителя особого противопожарного режима (он действует с 12 апреля), большая часть из них готовила шашлыки. Статистикой делится департамент информационной политики.

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«Обнаружены уральцы, которые разжигали мангалы на территории Карасье-Озерского лесного парка, в Екатеринбургском лесопарковом лесничестве и Шарташском лесном парке. В ходе патрулирований также выявлено нарушение правил пожарной безопасности на территории, прилегающей к лесному фонду Ирбитского лесничества — складирование мусора возле стены леса», — говорится в сообщении департамента.

Свердловчанам напоминают, что в области запрещены открытый огонь, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также нельзя пользоваться мангалом на дачных и садовых участках.

За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, виновникам пожара — от 40 до 50 тысяч. Для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

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За последние сутки в Свердловской области поймали 23 нарушителя особого противопожарного режима (он действует с 12 апреля), большая часть из них готовила шашлыки. Статистикой делится департамент информационной политики. «Обнаружены уральцы, которые разжигали мангалы на территории Карасье-Озерского лесного парка, в Екатеринбургском лесопарковом лесничестве и Шарташском лесном парке. В ходе патрулирований также выявлено нарушение правил пожарной безопасности на территории, прилегающей к лесному фонду Ирбитского лесничества — складирование мусора возле стены леса», — говорится в сообщении департамента. Свердловчанам напоминают, что в области запрещены открытый огонь, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также нельзя пользоваться мангалом на дачных и садовых участках. За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, виновникам пожара — от 40 до 50 тысяч. Для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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