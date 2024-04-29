В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) выросли три вида ядовитых грибов. О том, какие из съедобных видов грибов уже растут в нацпарке, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Самым экзотическим таганайским грибным дебютантом можно назвать эксидию сахарную. Народное название — „ведьмино масло“ — говорит, что гриб несъедобен. Вместе с „ведьминым маслом“ проснулись „аммиачный гриб“ и стробилюрус черенковый или шишколюб», — сообщили в пресс-службе.
«Ведьмино масло» образуется на стволах деревьев и выглядит как янтарно-коричневые наросты на коре. «Аммиачный гриб» растет ярко-оранжевыми грибницами на лосином навозе, а шишколюб образует темно-коричневые шапочки на разлагающихся шишках.
В пресс-службе отметили, что вместе с потеплением в нацпарке появились и съедобные плоды. В лесах начали расти сморчки, опята и шампиньоны.
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