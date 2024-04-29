В нацпарке «Таганай» выросли три вида ядовитых грибов

В челябинских лесах после потепления выросли ядовитые грибы Фото: Илья Московец © URA.RU

В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) выросли три вида ядовитых грибов. О том, какие из съедобных видов грибов уже растут в нацпарке, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Самым экзотическим таганайским грибным дебютантом можно назвать эксидию сахарную. Народное название — „ведьмино масло“ — говорит, что гриб несъедобен. Вместе с „ведьминым маслом“ проснулись „аммиачный гриб“ и стробилюрус черенковый или шишколюб», — сообщили в пресс-службе.

«Ведьмино масло» образуется на стволах деревьев и выглядит как янтарно-коричневые наросты на коре. «Аммиачный гриб» растет ярко-оранжевыми грибницами на лосином навозе, а шишколюб образует темно-коричневые шапочки на разлагающихся шишках.

В пресс-службе отметили, что вместе с потеплением в нацпарке появились и съедобные плоды. В лесах начали расти сморчки, опята и шампиньоны.

В лесах под Златоустом выросли ядовитые эксидия сахарная, «аммиачный гриб» и шишколюб фото: паблик «Национальный парк „Таганай“», vk.com