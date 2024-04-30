Морпех: главком ВСУ Сырский наврал о взятии острова Нестрига

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский врет об успехах ВСУ, считают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский врет о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига. Об этом сообщил морпех с Днепра.

«Сырский [врет]. Ничего они не взяли. Да, группа их зашла. Но нам даже полегче стало», — заявил морпех военкору Александру Коцу. Он отметил, что с заходом украинских бойцов на остров, те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим.

В своем telegram-канале военкор отметил, что сейчас на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС РФ. Украинские солдаты используют для атак по российским военным «Бабу Ягу».

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Главком ВСУ Александр Сырский врет о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига. Об этом сообщил морпех с Днепра. «Сырский [врет]. Ничего они не взяли. Да, группа их зашла. Но нам даже полегче стало», — заявил морпех военкору Александру Коцу. Он отметил, что с заходом украинских бойцов на остров, те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим. В своем telegram-канале военкор отметил, что сейчас на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС РФ. Украинские солдаты используют для атак по российским военным «Бабу Ягу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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