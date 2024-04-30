Морпех: главком ВСУ Сырский наврал о взятии острова Нестрига

Главком ВСУ Александр Сырский врет о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига. Об этом сообщил морпех с Днепра.
«Сырский [врет]. Ничего они не взяли. Да, группа их зашла. Но нам даже полегче стало», — заявил морпех военкору Александру Коцу. Он отметил, что с заходом украинских бойцов на остров, те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим.
В своем telegram-канале военкор отметил, что сейчас на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС РФ. Украинские солдаты используют для атак по российским военным «Бабу Ягу».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Главком ВСУ Александр Сырский врет о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига. Об этом сообщил морпех с Днепра. «Сырский [врет]. Ничего они не взяли. Да, группа их зашла. Но нам даже полегче стало», — заявил морпех военкору Александру Коцу. Он отметил, что с заходом украинских бойцов на остров, те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим. В своем telegram-канале военкор отметил, что сейчас на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС РФ. Украинские солдаты используют для атак по российским военным «Бабу Ягу».