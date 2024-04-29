Челябинского подростка будут судить за работу на ОПГ мошенников

Подросток обвиняется по ч. 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) Фото: Илья Московец © URA.RU

Уголовное дело подростка из Аши (Челябинская область), который работал на организованную преступную группировку (ОПГ) мошенников, направили в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Завершено расследование в отношении 17-летнего жителя Аши, обвиняемого по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в СУ СКР.

Юноша вступил в группировку в июне 2023 года. ОПГ действовала по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и вместе с подростком получила более миллиона рублей от пенсионеров. Парень исполнял роль курьера и получал от 5 до 10% с каждой суммы. Оставшиеся средства он переводил на счета руководителей группировки.

Подросток полностью признал свою вину на этапе предварительного следствия. В отношении его подельников уголовное дело выделено в отдельное производство.