29 апреля 2024

Челябинского подростка будут судить за работу на ОПГ мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток обвиняется по ч. 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) Фото:

Уголовное дело подростка из Аши (Челябинская область), который работал на организованную преступную группировку (ОПГ) мошенников, направили в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Завершено расследование в отношении 17-летнего жителя Аши, обвиняемого по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в СУ СКР.

Юноша вступил в группировку в июне 2023 года. ОПГ действовала по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и вместе с подростком получила более миллиона рублей от пенсионеров. Парень исполнял роль курьера и получал от 5 до 10% с каждой суммы. Оставшиеся средства он переводил на счета руководителей группировки.

Подросток полностью признал свою вину на этапе предварительного следствия. В отношении его подельников уголовное дело выделено в отдельное производство.

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Уголовное дело подростка из Аши (Челябинская область), который работал на организованную преступную группировку (ОПГ) мошенников, направили в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Завершено расследование в отношении 17-летнего жителя Аши, обвиняемого по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в СУ СКР. Юноша вступил в группировку в июне 2023 года. ОПГ действовала по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и вместе с подростком получила более миллиона рублей от пенсионеров. Парень исполнял роль курьера и получал от 5 до 10% с каждой суммы. Оставшиеся средства он переводил на счета руководителей группировки. Подросток полностью признал свою вину на этапе предварительного следствия. В отношении его подельников уголовное дело выделено в отдельное производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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