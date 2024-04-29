Уровень воды в тюменской реке Ишим превысил критическое значение

Уровень в реке Ишим возле тюменского села Викулово составляет 1005 см
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Тюменской области река Ишим возле села Викулово поднялась на 29 см, превысив критическую отметку на пять сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 14:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост за шесть часов 29 см, уровень воды над нулем поста 1005 см, критический уровень 1000 см», — указано в сообщении.
Прирост уровня воды отмечается на реке Тобол, в районе села Упорово. С 8 утра 30 апреля уровень воды там вырос на 18 см, вода на отметке 796 см.
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