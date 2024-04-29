29 апреля 2024
28 апреля 2024

Уровень воды в тюменской реке Ишим превысил критическое значение

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Паводок, Пахомова, 20 апреля. Ишимский район. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
Уровень в реке Ишим возле тюменского села Викулово составляет 1005 см Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Тюменской области река Ишим возле села Викулово поднялась на 29 см, превысив критическую отметку на пять сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 14:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост за шесть часов 29 см, уровень воды над нулем поста 1005 см, критический уровень 1000 см», — указано в сообщении.

Прирост уровня воды отмечается на реке Тобол, в районе села Упорово. С 8 утра 30 апреля уровень воды там вырос на 18 см, вода на отметке 796 см.

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В Тюменской области река Ишим возле села Викулово поднялась на 29 см, превысив критическую отметку на пять сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 14:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост за шесть часов 29 см, уровень воды над нулем поста 1005 см, критический уровень 1000 см», — указано в сообщении. Прирост уровня воды отмечается на реке Тобол, в районе села Упорово. С 8 утра 30 апреля уровень воды там вырос на 18 см, вода на отметке 796 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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