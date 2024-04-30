ВС РФ сбили шесть ракет ATACMS, которыми Украина атакует Крым

Российские военные за последние сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — говорится в сводке военного ведомства. Информация опубликована в telegram-канале Минобороны.
В ночь на 30 апреля Украина предприняла попытку атаки по территории Крыма с использованием ракет большой дальности ATACMS, отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. После инцидента на территории полуострова были обнаружены несдетонировавшие боеприпасы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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