Глава Крыма Аксенов: из сбитых ATACMS на полуостров высыпались суббоеприпасы

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Аксенов попросил крымчан и гостей полуострова быть внимательными и не трогать несдетонировавшие суббоеприпасы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После сбития украинских ракет ATACMS в Крыму рассыпались несдетонировавшие боеприпасы. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. Он попросил жителей и гостей полуострова быть аккуратнее в Симферопольском районе в селе Донсоке и его окрестностях.

Аксенов предупредил, что боеприпасы шарообразной формы нельзя поднимать. Он уточнил, что при обнаружении суббоеприпаса надо вызвать сотрудников МЧС и МВД.

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После сбития украинских ракет ATACMS в Крыму рассыпались несдетонировавшие боеприпасы. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. «После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. Он попросил жителей и гостей полуострова быть аккуратнее в Симферопольском районе в селе Донсоке и его окрестностях. Аксенов предупредил, что боеприпасы шарообразной формы нельзя поднимать. Он уточнил, что при обнаружении суббоеприпаса надо вызвать сотрудников МЧС и МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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