Глава Крыма Аксенов: из сбитых ATACMS на полуостров высыпались суббоеприпасы

Аксенов попросил крымчан и гостей полуострова быть внимательными и не трогать несдетонировавшие суббоеприпасы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После сбития украинских ракет ATACMS в Крыму рассыпались несдетонировавшие боеприпасы. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
«После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — заявил Аксенов в своем
Аксенов предупредил, что боеприпасы шарообразной формы нельзя поднимать. Он уточнил, что при обнаружении суббоеприпаса надо вызвать сотрудников МЧС и МВД.
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