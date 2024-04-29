29 апреля 2024

Свердловчанам наказали сидеть дома в День весны и труда

Свердловское МЧС предупредило о сильном дожде 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Челябинске, авто, ливень, красная машина, дождь
Водителей просят избегать поездок в ливень Фото:

Спасатели просят свердловчан воздержаться от походов и поездок на машине из-за сильного дождя, который ожидается в области 1 мая. Сообщение появилось на сайте регионального МЧС России.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание», — пояснила пресс-служба ведомства.

Жителей частных домов просят подготовить ливневую канализацию к отводу дождевого стока. Водителям наказали не ездить по подтопленным участкам, лучше всего остановиться на обочине и переждать ливень. «О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России „101“ или единому номеру вызова экстренных служб „112“», — указано в обращении.

Гидрометцентр предупредил, что в юго-западных районах Свердловской области могут быть сильные осадки. Температура воздуха ночью будет -1,+4, днем +5,+10, на севере региона на 4 градуса холоднее.

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Спасатели просят свердловчан воздержаться от походов и поездок на машине из-за сильного дождя, который ожидается в области 1 мая. Сообщение появилось на сайте регионального МЧС России. «В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание», — пояснила пресс-служба ведомства. Жителей частных домов просят подготовить ливневую канализацию к отводу дождевого стока. Водителям наказали не ездить по подтопленным участкам, лучше всего остановиться на обочине и переждать ливень. «О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России „101“ или единому номеру вызова экстренных служб „112“», — указано в обращении. Гидрометцентр предупредил, что в юго-западных районах Свердловской области могут быть сильные осадки. Температура воздуха ночью будет -1,+4, днем +5,+10, на севере региона на 4 градуса холоднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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