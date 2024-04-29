В мае в Свердловскую область вернется снег

30 апреля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Несмотря на то, что в регион вернется снег, будет тепло Фото: Размик Закарян © URA.RU В первой половине мая свердловчан ожидают снег и дожди, при этом средняя месячная температура будет на один градус выше нормы (норма 8-12 градусов). Такими прогнозами поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко в telegram-канале Гидрометцентра. «Первая пятидневка мая ожидается холодной и ненастной, с почти ежедневными осадками в виде дождя, временами с мокрым снегом. 1 мая при движении северо-западного циклона в юго-западных районах области осадки могут быть интенсивными (до 7-17 мм). Температура воздуха 1—5 мая ночью -1,+4, днем +5,+10, на севере области на 4 градуса холоднее», — рассказала Шепоренко. В Екатеринбурге дожди будут идти с 2 по 5 мая, ночью температура будет скакать от -1 до +5 градусов. В период 6—10 мая на Урал придет юго-западный циклон. «Вероятность осадков, но уже в виде дождя, сохранится, а температура в целом повысится на 4-5 градусов: ночью +2,+7, днем +9,+14», — заявила синоптик и подчеркнула, что пока об осадках на День Победы говорить рано. Синоптик Алексей Пулин также сообщал, что 30 апреля в Екатеринбурге будет местами облачно, ветрено и дождливо. Днем столбик термометра достигнет +13 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первой половине мая свердловчан ожидают снег и дожди, при этом средняя месячная температура будет на один градус выше нормы (норма 8-12 градусов). Такими прогнозами поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко в telegram-канале Гидрометцентра. «Первая пятидневка мая ожидается холодной и ненастной, с почти ежедневными осадками в виде дождя, временами с мокрым снегом. 1 мая при движении северо-западного циклона в юго-западных районах области осадки могут быть интенсивными (до 7-17 мм). Температура воздуха 1—5 мая ночью -1,+4, днем +5,+10, на севере области на 4 градуса холоднее», — рассказала Шепоренко. В Екатеринбурге дожди будут идти с 2 по 5 мая, ночью температура будет скакать от -1 до +5 градусов. В период 6—10 мая на Урал придет юго-западный циклон. «Вероятность осадков, но уже в виде дождя, сохранится, а температура в целом повысится на 4-5 градусов: ночью +2,+7, днем +9,+14», — заявила синоптик и подчеркнула, что пока об осадках на День Победы говорить рано. Синоптик Алексей Пулин также сообщал, что 30 апреля в Екатеринбурге будет местами облачно, ветрено и дождливо. Днем столбик термометра достигнет +13 градусов.