В Екатеринбурге закрыли проект, который спонсировал фонд Потанина

30 апреля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Центр индустриального наследия Эльмаша запустили в 2023 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге закрылся Центр индустриального наследия Эльмаша, который располагался в кинотеатре «Заря». Об этом сообщают представители площадки в группе во «ВКонтакте». «UPD: в настоящий момент „Заря“ закрыта по техническим причинам. О расписании работы мы уведомим в дальнейших сообщениях», — говорится в обновленном посте. По информации E1.RU у здания появился новый собственник, команду попросили покинуть помещение. В разговоре с URA.RU представители пространства комментировать ситуацию отказались и посоветовали обратиться за информацией к «Премьер Залу», который является владельцем здания. Агентство направило запрос руководству сети кинотеатров, ответ ожидается. В январе 2023 на базе «Зари» открылся Центр индустриального наследия района Эльмаш. Здесь планировали создать информационно-туристический центр про урбанистическую, промышленную историю района и культурный центр. В 2022 году проект получил грант от благотворительного фонда имени Потанина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге закрылся Центр индустриального наследия Эльмаша, который располагался в кинотеатре «Заря». Об этом сообщают представители площадки в группе во «ВКонтакте». «UPD: в настоящий момент „Заря“ закрыта по техническим причинам. О расписании работы мы уведомим в дальнейших сообщениях», — говорится в обновленном посте. По информации E1.RU у здания появился новый собственник, команду попросили покинуть помещение. В разговоре с URA.RU представители пространства комментировать ситуацию отказались и посоветовали обратиться за информацией к «Премьер Залу», который является владельцем здания. Агентство направило запрос руководству сети кинотеатров, ответ ожидается. В январе 2023 на базе «Зари» открылся Центр индустриального наследия района Эльмаш. Здесь планировали создать информационно-туристический центр про урбанистическую, промышленную историю района и культурный центр. В 2022 году проект получил грант от благотворительного фонда имени Потанина.