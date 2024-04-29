29 апреля 2024

В Екатеринбурге закрыли проект, который спонсировал фонд Потанина

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пространства Заря как Центра индустриального наследия Эльмаша. Екатеринбург, заря пространтсво
Центр индустриального наследия Эльмаша запустили в 2023 году Фото:

В Екатеринбурге закрылся Центр индустриального наследия Эльмаша, который располагался в кинотеатре «Заря». Об этом сообщают представители площадки в группе во «ВКонтакте».

«UPD: в настоящий момент „Заря“ закрыта по техническим причинам. О расписании работы мы уведомим в дальнейших сообщениях», — говорится в обновленном посте. По информации E1.RU у здания появился новый собственник, команду попросили покинуть помещение.

В разговоре с URA.RU представители пространства комментировать ситуацию отказались и посоветовали обратиться за информацией к «Премьер Залу», который является владельцем здания. Агентство направило запрос руководству сети кинотеатров, ответ ожидается.

В январе 2023 на базе «Зари» открылся Центр индустриального наследия района Эльмаш. Здесь планировали создать информационно-туристический центр про урбанистическую, промышленную историю района и культурный центр. В 2022 году проект получил грант от благотворительного фонда имени Потанина.

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В Екатеринбурге закрылся Центр индустриального наследия Эльмаша, который располагался в кинотеатре «Заря». Об этом сообщают представители площадки в группе во «ВКонтакте». «UPD: в настоящий момент „Заря“ закрыта по техническим причинам. О расписании работы мы уведомим в дальнейших сообщениях», — говорится в обновленном посте. По информации E1.RU у здания появился новый собственник, команду попросили покинуть помещение. В разговоре с URA.RU представители пространства комментировать ситуацию отказались и посоветовали обратиться за информацией к «Премьер Залу», который является владельцем здания. Агентство направило запрос руководству сети кинотеатров, ответ ожидается. В январе 2023 на базе «Зари» открылся Центр индустриального наследия района Эльмаш. Здесь планировали создать информационно-туристический центр про урбанистическую, промышленную историю района и культурный центр. В 2022 году проект получил грант от благотворительного фонда имени Потанина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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