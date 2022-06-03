Три свердловских проекта получили гранты от фонда Потанина. Их потратят на Уралмаш, Эльмаш и Сысерть

04 июня 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Проект «Лето на заводе» на базе старинного уральского завода Турчаниновых-Соломирских оказался в списке победителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Благотворительный фонд имени Потанина подвел итоги конкурса «Индустриальный эксперимент» и выбрал три проекта из Свердловской области, которые получат гранты. Информация о результатах конкурса появилась в официальном telegram-канале конкурса и в группе фонда «ВКонтакте». «Запуская новый тематический конкурс, мы хотели проверить гипотезу о росте востребованности проектов, направленных на ревитализацию индустриальных пространств в регионах. Результаты „Индустриального эксперимента“ подтвердили наши предположения. Мы увидели широкую географию команд, развивающих тему индустриальности и явный запрос с их стороны на работу с объектами промышленного наследия», — рассказала генеральный директор фонда Потанина Оксана Орачева. Всего в конкурсе приняли участие 119 проектов, 56 из них стали финалистами, а победителями признали 17 проектов из 13 регионов. Победителями от Свердловской области стали организации «Культура, Наука, Спорт «Стандарт 2,0» и «Группа архитектурных инициатив, событий и коммуникаций» (в номинации «Индустриальный апгрейд»), а также НКО «Агентство развития Сысерти» в номинации «Завод-музей». По данным telegram-канала «Квартал миллионеров», последние просили у фонда Потанина 6,5 млн на проекты «Лето на заводе» — здесь сделают фондохранилище и ивент-пространство, а также на «Мартен» — проект предполагает активацию мартеновского цеха. В планах у двух других победителей создать информационно-туристический центр про урбанистическую, промышленную историю Эльмаша на базе кинотеатра «Заря». И на проект «Лучшее будущее площади Первой Пятилетки». Ранее URA.RU сообщало, что 29 мая в Сысерти (Свердловская область) стартовал летний сезон работы творческого кластера «Лето на заводе». Несмотря на шквалистый ветер на старинном уральском заводе Турчаниновых-Соломирских собралось множество свердловчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Благотворительный фонд имени Потанина подвел итоги конкурса «Индустриальный эксперимент» и выбрал три проекта из Свердловской области, которые получат гранты. Информация о результатах конкурса появилась в официальном telegram-канале конкурса и в группе фонда «ВКонтакте». «Запуская новый тематический конкурс, мы хотели проверить гипотезу о росте востребованности проектов, направленных на ревитализацию индустриальных пространств в регионах. Результаты „Индустриального эксперимента“ подтвердили наши предположения. Мы увидели широкую географию команд, развивающих тему индустриальности и явный запрос с их стороны на работу с объектами промышленного наследия», — рассказала генеральный директор фонда Потанина Оксана Орачева. Всего в конкурсе приняли участие 119 проектов, 56 из них стали финалистами, а победителями признали 17 проектов из 13 регионов. Победителями от Свердловской области стали организации «Культура, Наука, Спорт «Стандарт 2,0» и «Группа архитектурных инициатив, событий и коммуникаций» (в номинации «Индустриальный апгрейд»), а также НКО «Агентство развития Сысерти» в номинации «Завод-музей». По данным telegram-канала «Квартал миллионеров», последние просили у фонда Потанина 6,5 млн на проекты «Лето на заводе» — здесь сделают фондохранилище и ивент-пространство, а также на «Мартен» — проект предполагает активацию мартеновского цеха. В планах у двух других победителей создать информационно-туристический центр про урбанистическую, промышленную историю Эльмаша на базе кинотеатра «Заря». И на проект «Лучшее будущее площади Первой Пятилетки». Ранее URA.RU сообщало, что 29 мая в Сысерти (Свердловская область) стартовал летний сезон работы творческого кластера «Лето на заводе». Несмотря на шквалистый ветер на старинном уральском заводе Турчаниновых-Соломирских собралось множество свердловчан.