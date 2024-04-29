29 апреля 2024

Челябинская артистка HOFMANNITA устроила потасовку с фанатами на своем концерте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Певица Hofmannita. stock, stock, Hofmannita, хофманнита
Девушка выхватывала телефоны фанатов, кидала их и пиналась со сцены Фото:

Рэп-исполнительница HOFMANNITA (настоящее имя — Анна Михеева), уроженка Челябинска на своем концерте выхватывала телефоны у фанатов и кидала их в поклонников. Одной из посетительниц концерта гаджет попал в лицо.

«Рэперша Hofmannita била телефоны поклонников во время своего московского концерта. Гаджеты летали по всему залу, а еще дама лягалась и валялась на сцене. Одной из фанаток телефон попал прямо в лицо», — сообщает telegram-канал Mash.

HOFMANNITA также известна, как скандальный блогер и экс-участница третьего сезона шоу «Пацанки». На реалити челябинка попала в 2018 году в надежде поменять свою жизнь к лучшему, однако проект результата не принес.

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Рэп-исполнительница HOFMANNITA (настоящее имя — Анна Михеева), уроженка Челябинска на своем концерте выхватывала телефоны у фанатов и кидала их в поклонников. Одной из посетительниц концерта гаджет попал в лицо. «Рэперша Hofmannita била телефоны поклонников во время своего московского концерта. Гаджеты летали по всему залу, а еще дама лягалась и валялась на сцене. Одной из фанаток телефон попал прямо в лицо», — сообщает telegram-канал Mash. HOFMANNITA также известна, как скандальный блогер и экс-участница третьего сезона шоу «Пацанки». На реалити челябинка попала в 2018 году в надежде поменять свою жизнь к лучшему, однако проект результата не принес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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