Челябинская артистка HOFMANNITA устроила потасовку с фанатами на своем концерте. Видео

30 апреля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Девушка выхватывала телефоны фанатов, кидала их и пиналась со сцены Фото: Официальный телеграм канал певицы HOFMANNITA https://t.me/hofmannitahateyou Рэп-исполнительница HOFMANNITA (настоящее имя — Анна Михеева), уроженка Челябинска на своем концерте выхватывала телефоны у фанатов и кидала их в поклонников. Одной из посетительниц концерта гаджет попал в лицо. «Рэперша Hofmannita била телефоны поклонников во время своего московского концерта. Гаджеты летали по всему залу, а еще дама лягалась и валялась на сцене. Одной из фанаток телефон попал прямо в лицо», — сообщает telegram-канал Mash. HOFMANNITA также известна, как скандальный блогер и экс-участница третьего сезона шоу «Пацанки». На реалити челябинка попала в 2018 году в надежде поменять свою жизнь к лучшему, однако проект результата не принес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэп-исполнительница HOFMANNITA (настоящее имя — Анна Михеева), уроженка Челябинска на своем концерте выхватывала телефоны у фанатов и кидала их в поклонников. Одной из посетительниц концерта гаджет попал в лицо. «Рэперша Hofmannita била телефоны поклонников во время своего московского концерта. Гаджеты летали по всему залу, а еще дама лягалась и валялась на сцене. Одной из фанаток телефон попал прямо в лицо», — сообщает telegram-канал Mash. HOFMANNITA также известна, как скандальный блогер и экс-участница третьего сезона шоу «Пацанки». На реалити челябинка попала в 2018 году в надежде поменять свою жизнь к лучшему, однако проект результата не принес.