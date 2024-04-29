Раньше в бункере ремонтировали ракетные установки Фото: Сергей Русанов

В закрытом административно-территориальном образовании Звездный Пермского края выставлены на продажу помещения бункера. Ранее в нем находился цех по ремонту ракетных установок. Стоимость объекта недвижимости составляет 4,5 млн рублей.

«В продаже помещение производственного и складского назначения по адресу в ЗАТО Звездный Пермского края на территории Промышленной зоны N 4. В прошлом ремонтный цех ракетных установок. Помещение имеет усиленный бетонный каркас и пол из промышленного бетона. Цена — 4,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что объект имеет бункерный выход, оборудован системами канализации и всей нужно сантехникой. Расположен в шести километрах от остановки «Звездный». Помещения второго этажа бункера можно использовать под офисы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание с бомбоубежищем. Стоимость объекта недвижимости составляет 100 млн рублей.