29 апреля 2024

В пермском ЗАТО Звездный за 4,5 млн рублей продают бункер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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бомбоубежища, подземные бункера. Пермь
Раньше в бункере ремонтировали ракетные установки Фото:

В закрытом административно-территориальном образовании Звездный Пермского края выставлены на продажу помещения бункера. Ранее в нем находился цех по ремонту ракетных установок. Стоимость объекта недвижимости составляет 4,5 млн рублей.

«В продаже помещение производственного и складского назначения по адресу в ЗАТО Звездный Пермского края на территории Промышленной зоны N 4. В прошлом ремонтный цех ракетных установок. Помещение имеет усиленный бетонный каркас и пол из промышленного бетона. Цена — 4,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что объект имеет бункерный выход, оборудован системами канализации и всей нужно сантехникой. Расположен в шести километрах от остановки «Звездный». Помещения второго этажа бункера можно использовать под офисы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание с бомбоубежищем. Стоимость объекта недвижимости составляет 100 млн рублей.

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В закрытом административно-территориальном образовании Звездный Пермского края выставлены на продажу помещения бункера. Ранее в нем находился цех по ремонту ракетных установок. Стоимость объекта недвижимости составляет 4,5 млн рублей. «В продаже помещение производственного и складского назначения по адресу в ЗАТО Звездный Пермского края на территории Промышленной зоны N 4. В прошлом ремонтный цех ракетных установок. Помещение имеет усиленный бетонный каркас и пол из промышленного бетона. Цена — 4,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что объект имеет бункерный выход, оборудован системами канализации и всей нужно сантехникой. Расположен в шести километрах от остановки «Звездный». Помещения второго этажа бункера можно использовать под офисы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание с бомбоубежищем. Стоимость объекта недвижимости составляет 100 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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