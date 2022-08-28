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В Перми за 100 миллионов рублей продается здание с бомбоубежищем

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия Музейно-выставочного центра истории Центрального регионального центра МЧС России. Москва, бомбоубежище, бункер
Здание оборудовано бомбоубежищем Фото:

В Дзержинском районе Перми выставлено на продажу здание с бомбоубежищем. За актив продавец запросил 100 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Продается здание на Подлесной улице 4,8 тысяч кв. м. и земельный участок площадью 4,2 тысячи кв. м. Имеется 3 входа. Парковка у здания. Центральные коммуникации, высокие потолки. В здании имеется бомбоубежище», — указано в объявлении.

Также уточняется, что поблизости находятся жилые дома, участок полиции, кафе, магазины, школы, детсад, почта, аптека, парикмахерская. По мнению продавца, здание идеально подойдет под арендный бизнес. Цена в 100 миллионов рублей указана с учетом НДС в 20%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отремонтируют бомбоубежище, расположенное в подвале жилого дома. Конкурс на разработку проектно-сметной документации на капремонт защитного сооружения объявили в городской мэрии.

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В Дзержинском районе Перми выставлено на продажу здание с бомбоубежищем. За актив продавец запросил 100 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продается здание на Подлесной улице 4,8 тысяч кв. м. и земельный участок площадью 4,2 тысячи кв. м. Имеется 3 входа. Парковка у здания. Центральные коммуникации, высокие потолки. В здании имеется бомбоубежище», — указано в объявлении. Также уточняется, что поблизости находятся жилые дома, участок полиции, кафе, магазины, школы, детсад, почта, аптека, парикмахерская. По мнению продавца, здание идеально подойдет под арендный бизнес. Цена в 100 миллионов рублей указана с учетом НДС в 20%. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отремонтируют бомбоубежище, расположенное в подвале жилого дома. Конкурс на разработку проектно-сметной документации на капремонт защитного сооружения объявили в городской мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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