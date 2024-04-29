Сотни автобусов, закупленных с подачи Куйвашева, выйдут на свердловские маршруты

30 апреля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

За счет проекта удалось обновить 10% подвижного состава (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU С 1 мая в Свердловской области на междугородние рейсы выйдет почти три сотни новых автобусов. Их закупили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики региона. Теперь жители Красноуфимска, Криулино, Банное, Чигвинцево, Березовая Роща, Приданниково и Подгорная смогут без проблем добираться до пункта назначения. «Масштабное обновление парка автобусов прошло благодаря заявке, подписанной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на участие в федеральной программе специальных казначейских кредитов. Зимой на эти средства были закуплены 299 автобусов», — говорится в сообщении. Расписание маршрутов будет согласовано со временем отправления утренней «Ласточки» в Екатеринбург и ее прибытием в вечернее время. Более подробная информация о расписании автобусов есть на сайте управления автомобильных дорог. Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 мая в Свердловской области на междугородние рейсы выйдет почти три сотни новых автобусов. Их закупили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики региона. Теперь жители Красноуфимска, Криулино, Банное, Чигвинцево, Березовая Роща, Приданниково и Подгорная смогут без проблем добираться до пункта назначения. «Масштабное обновление парка автобусов прошло благодаря заявке, подписанной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на участие в федеральной программе специальных казначейских кредитов. Зимой на эти средства были закуплены 299 автобусов», — говорится в сообщении. Расписание маршрутов будет согласовано со временем отправления утренней «Ласточки» в Екатеринбург и ее прибытием в вечернее время. Более подробная информация о расписании автобусов есть на сайте управления автомобильных дорог.