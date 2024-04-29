Сотни автобусов, закупленных с подачи Куйвашева, выйдут на свердловские маршруты

С 1 мая в Свердловской области на междугородние рейсы выйдет почти три сотни новых автобусов. Их закупили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики региона. Теперь жители Красноуфимска, Криулино, Банное, Чигвинцево, Березовая Роща, Приданниково и Подгорная смогут без проблем добираться до пункта назначения.
«Масштабное обновление парка автобусов прошло благодаря заявке, подписанной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на участие в федеральной программе специальных казначейских кредитов. Зимой на эти средства были закуплены 299 автобусов», — говорится в сообщении.
Расписание маршрутов будет согласовано со временем отправления утренней «Ласточки» в Екатеринбург и ее прибытием в вечернее время. Более подробная информация о расписании автобусов есть
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