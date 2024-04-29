29 апреля 2024

Сотни автобусов, закупленных с подачи Куйвашева, выйдут на свердловские маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
За счет проекта удалось обновить 10% подвижного состава (архивное фото) Фото:

С 1 мая в Свердловской области на междугородние рейсы выйдет почти три сотни новых автобусов. Их закупили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики региона. Теперь жители Красноуфимска, Криулино, Банное, Чигвинцево, Березовая Роща, Приданниково и Подгорная смогут без проблем добираться до пункта назначения.

«Масштабное обновление парка автобусов прошло благодаря заявке, подписанной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на участие в федеральной программе специальных казначейских кредитов. Зимой на эти средства были закуплены 299 автобусов», — говорится в сообщении.

Расписание маршрутов будет согласовано со временем отправления утренней «Ласточки» в Екатеринбург и ее прибытием в вечернее время. Более подробная информация о расписании автобусов есть на сайте управления автомобильных дорог.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 мая в Свердловской области на междугородние рейсы выйдет почти три сотни новых автобусов. Их закупили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики региона. Теперь жители Красноуфимска, Криулино, Банное, Чигвинцево, Березовая Роща, Приданниково и Подгорная смогут без проблем добираться до пункта назначения. «Масштабное обновление парка автобусов прошло благодаря заявке, подписанной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на участие в федеральной программе специальных казначейских кредитов. Зимой на эти средства были закуплены 299 автобусов», — говорится в сообщении. Расписание маршрутов будет согласовано со временем отправления утренней «Ласточки» в Екатеринбург и ее прибытием в вечернее время. Более подробная информация о расписании автобусов есть на сайте управления автомобильных дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...