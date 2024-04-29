Тюменцы оказались в давке на концерте группы «Звери»

30 апреля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

После окончания шоу зрители оказались в давке из-за узких проходов Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменцы, посетившие концерт группы «Звери» 30 апреля в столице региона остались недовольны площадкой. Как рассказала URA.RU одна из зрительниц, причина в узких проходах, где не сможет беспрепятственно пройти большое количество людей. «После концерта „Зверей“ мы выходили с танцпола, огромная толпа людей проходила через узкий проход, который еще и бы с высоким порогом. Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего», — рассказала URA.RU зрительница Екатерина.

Во время концерта группы на сцену выбежала фанатка, которую тут же увели со сцены. Но этот инцидент чуть не сорвал исполнение песен на «бис». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы, посетившие концерт группы «Звери» 30 апреля в столице региона остались недовольны площадкой. Как рассказала URA.RU одна из зрительниц, причина в узких проходах, где не сможет беспрепятственно пройти большое количество людей. «После концерта „Зверей“ мы выходили с танцпола, огромная толпа людей проходила через узкий проход, который еще и бы с высоким порогом. Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего», — рассказала URA.RU зрительница Екатерина. Во время концерта группы на сцену выбежала фанатка, которую тут же увели со сцены. Но этот инцидент чуть не сорвал исполнение песен на «бис».