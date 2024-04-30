В центре Кургана на улице Пушкина горожане заметили, как от многоквартирного дома отваливаются фрагменты балкона и падают прямо на тротуар. Об этом жители написали в жалобе на портале «Обратись».
«На улице Пушкина от дома №205 падают на тротуар обломки балконных бетонных плит. Просим мэрию Кургана обратить внимание на опасную для горожан ситуацию и отремонтировать здание», — говорится в жалобе курганцев.
В обращении уточняется, что один из кусков бетона упал со здания за несколько минут до фотофиксации. Обломок мог разбить кому-нибудь голову, отметили горожане.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается
В Кургане жители заметили, как начали разваливаться балконы многоквартирного дома
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В центре Кургана на улице Пушкина горожане заметили, как от многоквартирного дома отваливаются фрагменты балкона и падают прямо на тротуар. Об этом жители написали в жалобе на портале «Обратись». «На улице Пушкина от дома №205 падают на тротуар обломки балконных бетонных плит. Просим мэрию Кургана обратить внимание на опасную для горожан ситуацию и отремонтировать здание», — говорится в жалобе курганцев. В обращении уточняется, что один из кусков бетона упал со здания за несколько минут до фотофиксации. Обломок мог разбить кому-нибудь голову, отметили горожане. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается