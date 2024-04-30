30 апреля 2024
29 апреля 2024

Курганцы бьют тревогу из-за дома, от которого отваливаются куски бетона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огромный кусок жести свисает над прохожими по адресу Куйбышева 55. Пермь, аварийный дом, жесть, балкон, опасность
В центре Кургана куски от балконов падают прямо на тротуар (архивное фото) Фото:

В центре Кургана на улице Пушкина горожане заметили, как от многоквартирного дома отваливаются фрагменты балкона и падают прямо на тротуар. Об этом жители написали в жалобе на портале «Обратись».

«На улице Пушкина от дома №205 падают на тротуар обломки балконных бетонных плит. Просим мэрию Кургана обратить внимание на опасную для горожан ситуацию и отремонтировать здание», — говорится в жалобе курганцев.

В обращении уточняется, что один из кусков бетона упал со здания за несколько минут до фотофиксации. Обломок мог разбить кому-нибудь голову, отметили горожане.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается

В Кургане жители заметили, как начали разваливаться балконы многоквартирного дома
В Кургане жители заметили, как начали разваливаться балконы многоквартирного дома
Фото:

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В центре Кургана на улице Пушкина горожане заметили, как от многоквартирного дома отваливаются фрагменты балкона и падают прямо на тротуар. Об этом жители написали в жалобе на портале «Обратись». «На улице Пушкина от дома №205 падают на тротуар обломки балконных бетонных плит. Просим мэрию Кургана обратить внимание на опасную для горожан ситуацию и отремонтировать здание», — говорится в жалобе курганцев. В обращении уточняется, что один из кусков бетона упал со здания за несколько минут до фотофиксации. Обломок мог разбить кому-нибудь голову, отметили горожане. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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