В мире Президент Грузии выступила против МВД страны на фоне массовых протестов 01 мая 2024 в 02:17 Размер текста - 17 + Президент Грузии выступила на стороне митингующих Фото: Наталья Борисова © URA.RU МВД Грузии должно немедленно прекратить разгон граждан в Тбилиси, протестующих против закона об иноагентах. Министерство позволило себе неоправданное применение силы против граждан. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили. «В Тбилиси продолжается совершенно неоправданное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих. Полная ответственность полностью ложится на правительство. <…> Призываю министра внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной акции», — возмутилась Зурабишвили у себя на странице в соцсети X. Протесты в Грузии начались на фоне введения закона «об иноагентах», который был воспринят сторонниками евроинтеграции крайне негативно. Ранее спецназ начал применять перцовки и резиновые пули для разгона демонстрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! МВД Грузии должно немедленно прекратить разгон граждан в Тбилиси, протестующих против закона об иноагентах. Министерство позволило себе неоправданное применение силы против граждан. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили. «В Тбилиси продолжается совершенно неоправданное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих. Полная ответственность полностью ложится на правительство. <…> Призываю министра внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной акции», — возмутилась Зурабишвили у себя на странице в соцсети X. Протесты в Грузии начались на фоне введения закона «об иноагентах», который был воспринят сторонниками евроинтеграции крайне негативно. Ранее спецназ начал применять перцовки и резиновые пули для разгона демонстрантов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям