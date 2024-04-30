30 апреля 2024

Президент Грузии выступила против МВД страны на фоне массовых протестов

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Президент Грузии выступила на стороне митингующих Фото:

МВД Грузии должно немедленно прекратить разгон граждан в Тбилиси, протестующих против закона об иноагентах. Министерство позволило себе неоправданное применение силы против граждан. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

«В Тбилиси продолжается совершенно неоправданное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих. Полная ответственность полностью ложится на правительство. <…> Призываю министра внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной акции», — возмутилась Зурабишвили у себя на странице в соцсети X.

Протесты в Грузии начались на фоне введения закона «об иноагентах», который был воспринят сторонниками евроинтеграции крайне негативно. Ранее спецназ начал применять перцовки и резиновые пули для разгона демонстрантов.

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МВД Грузии должно немедленно прекратить разгон граждан в Тбилиси, протестующих против закона об иноагентах. Министерство позволило себе неоправданное применение силы против граждан. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили. «В Тбилиси продолжается совершенно неоправданное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих. Полная ответственность полностью ложится на правительство. <…> Призываю министра внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной акции», — возмутилась Зурабишвили у себя на странице в соцсети X. Протесты в Грузии начались на фоне введения закона «об иноагентах», который был воспринят сторонниками евроинтеграции крайне негативно. Ранее спецназ начал применять перцовки и резиновые пули для разгона демонстрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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