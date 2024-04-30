30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Пермском крае восстановят богадельню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скульптуры львов, находящиеся на реставрации. Екатеринбург, лев, скульптура, реставрация, трещина, реставратор, инструмент, ремонт, оперный театр, дрель, львы
В Чердыни отремонтируют историческое здание Фото:

В Чердыни (Пермский край) отреставрируют «Богадельню», которая является объектом культурного наследия регионального значения. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Ремонт спального корпуса в Чердынской детской школе искусств — „Богадельня“ на улице Советской, 20. Начальная цена контракта 3 млн 441 тысяча рублей», — указано в документации тендера.

Ремонт бывшей богадельни планируется начать 27 мая. Подрядчик должен будет отреставрировать окна, двери, фасад здания, заменить кровлю и починить отмостку фундамента, отмечается в техдокументации. Завершение работ запланировано на конец ноября.

Ранее мэр Чердыни Анна Батагова рассказала, что в Чердыни будет отреставрирован Иоанно-Богословский монастырь. Учреждение культа, возведенное в XV веке, является старейшим в Прикамье монастырем и первым в городе каменным сооружением. По ее словам, всего в Чердынском округе расположен 121 объект культурного значения и 95 археологических памятников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чердыни (Пермский край) отреставрируют «Богадельню», которая является объектом культурного наследия регионального значения. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Ремонт спального корпуса в Чердынской детской школе искусств — „Богадельня“ на улице Советской, 20. Начальная цена контракта 3 млн 441 тысяча рублей», — указано в документации тендера. Ремонт бывшей богадельни планируется начать 27 мая. Подрядчик должен будет отреставрировать окна, двери, фасад здания, заменить кровлю и починить отмостку фундамента, отмечается в техдокументации. Завершение работ запланировано на конец ноября. Ранее мэр Чердыни Анна Батагова рассказала, что в Чердыни будет отреставрирован Иоанно-Богословский монастырь. Учреждение культа, возведенное в XV веке, является старейшим в Прикамье монастырем и первым в городе каменным сооружением. По ее словам, всего в Чердынском округе расположен 121 объект культурного значения и 95 археологических памятников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...