В Пермском крае восстановят богадельню

01 мая 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

В Чердыни отремонтируют историческое здание Фото: Анна Майорова © URA.RU В Чердыни (Пермский край) отреставрируют «Богадельню», которая является объектом культурного наследия регионального значения. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Ремонт спального корпуса в Чердынской детской школе искусств — „Богадельня“ на улице Советской, 20. Начальная цена контракта 3 млн 441 тысяча рублей», — указано в документации тендера. Ремонт бывшей богадельни планируется начать 27 мая. Подрядчик должен будет отреставрировать окна, двери, фасад здания, заменить кровлю и починить отмостку фундамента, отмечается в техдокументации. Завершение работ запланировано на конец ноября. Ранее мэр Чердыни Анна Батагова рассказала, что в Чердыни будет отреставрирован Иоанно-Богословский монастырь. Учреждение культа, возведенное в XV веке, является старейшим в Прикамье монастырем и первым в городе каменным сооружением. По ее словам, всего в Чердынском округе расположен 121 объект культурного значения и 95 археологических памятников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чердыни (Пермский край) отреставрируют «Богадельню», которая является объектом культурного наследия регионального значения. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Ремонт спального корпуса в Чердынской детской школе искусств — „Богадельня“ на улице Советской, 20. Начальная цена контракта 3 млн 441 тысяча рублей», — указано в документации тендера. Ремонт бывшей богадельни планируется начать 27 мая. Подрядчик должен будет отреставрировать окна, двери, фасад здания, заменить кровлю и починить отмостку фундамента, отмечается в техдокументации. Завершение работ запланировано на конец ноября. Ранее мэр Чердыни Анна Батагова рассказала, что в Чердыни будет отреставрирован Иоанно-Богословский монастырь. Учреждение культа, возведенное в XV веке, является старейшим в Прикамье монастырем и первым в городе каменным сооружением. По ее словам, всего в Чердынском округе расположен 121 объект культурного значения и 95 археологических памятников.