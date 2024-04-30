30 апреля 2024

Минюст США: житель Нью-Йорка сознался в передаче РФ технологий для БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
Точная дата вынесения приговора неизвестна Фото:

Житель Нью-Йорка признал свою вину в организации нелегальной схемы поставки американских технологий двойного назначения в Россию. С таким заявлением выступило Министерство юстиции США.

«Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах [БПЛА]», — приводит заявление Минюста США ТАСС. Ведомство настаивает, что было передано технологий на сумму более 250 тысяч долларов.

Николай Григорьев теперь сталкивается с реальной угрозой тюремного заключения до пяти лет. Точная дата вынесения приговора ему пока не определена.

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Житель Нью-Йорка признал свою вину в организации нелегальной схемы поставки американских технологий двойного назначения в Россию. С таким заявлением выступило Министерство юстиции США. «Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах [БПЛА]», — приводит заявление Минюста США ТАСС. Ведомство настаивает, что было передано технологий на сумму более 250 тысяч долларов. Николай Григорьев теперь сталкивается с реальной угрозой тюремного заключения до пяти лет. Точная дата вынесения приговора ему пока не определена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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