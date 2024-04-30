Минюст США: житель Нью-Йорка сознался в передаче РФ технологий для БПЛА

Житель Нью-Йорка признал свою вину в организации нелегальной схемы поставки американских технологий двойного назначения в Россию. С таким заявлением выступило Министерство юстиции США.
«Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах [БПЛА]», — приводит заявление Минюста США ТАСС. Ведомство настаивает, что было передано технологий на сумму более 250 тысяч долларов.
Николай Григорьев теперь сталкивается с реальной угрозой тюремного заключения до пяти лет. Точная дата вынесения приговора ему пока не определена.
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