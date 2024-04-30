Минюст США: житель Нью-Йорка сознался в передаче РФ технологий для БПЛА

01 мая 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Точная дата вынесения приговора неизвестна Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Нью-Йорка признал свою вину в организации нелегальной схемы поставки американских технологий двойного назначения в Россию. С таким заявлением выступило Министерство юстиции США. «Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах [БПЛА]», — приводит заявление Минюста США ТАСС. Ведомство настаивает, что было передано технологий на сумму более 250 тысяч долларов. Николай Григорьев теперь сталкивается с реальной угрозой тюремного заключения до пяти лет. Точная дата вынесения приговора ему пока не определена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нью-Йорка признал свою вину в организации нелегальной схемы поставки американских технологий двойного назначения в Россию. С таким заявлением выступило Министерство юстиции США. «Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах [БПЛА]», — приводит заявление Минюста США ТАСС. Ведомство настаивает, что было передано технологий на сумму более 250 тысяч долларов. Николай Григорьев теперь сталкивается с реальной угрозой тюремного заключения до пяти лет. Точная дата вынесения приговора ему пока не определена.