В Курганскую область придет похолодание на майские праздники
В Курганской области ночью первого мая ожидается местами минусовая температура и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе на сайте Курганского ЦГМС.
«Ночью в Курганской области прогнозируется 1 мая дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ожидается ночью от +1 градуса до -4 градусов, днем от +8 до + 13 градусов тепла», — указано в прогнозе метеорологов.
Ранее в Кургане на майские праздники прогнозировалось похолодание. Наиболее низкие температуры ожидаются 4 и 5 мая.
В Курганской области похолодает до -4 градусов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!