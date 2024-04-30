30 апреля 2024

В Курганскую область придут снег и минусовая температура. Скрин

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Первый снег. Курган , заморозки, первый снег, цветы
В Курганскую область придет похолодание на майские праздники Фото:

В Курганской области ночью первого мая ожидается местами минусовая температура и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе на сайте Курганского ЦГМС.

«Ночью в Курганской области прогнозируется 1 мая дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ожидается ночью от +1 градуса до -4 градусов, днем от +8 до + 13 градусов тепла», — указано в прогнозе метеорологов.

Ранее в Кургане на майские праздники прогнозировалось похолодание. Наиболее низкие температуры ожидаются 4 и 5 мая.

В Курганской области похолодает до -4 градусов
В Курганской области похолодает до -4 градусов

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В Курганской области ночью первого мая ожидается местами минусовая температура и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе на сайте Курганского ЦГМС. «Ночью в Курганской области прогнозируется 1 мая дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ожидается ночью от +1 градуса до -4 градусов, днем от +8 до + 13 градусов тепла», — указано в прогнозе метеорологов. Ранее в Кургане на майские праздники прогнозировалось похолодание. Наиболее низкие температуры ожидаются 4 и 5 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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