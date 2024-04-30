В Курганскую область придут снег и минусовая температура. Скрин

01 мая 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

В Курганскую область придет похолодание на майские праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ночью первого мая ожидается местами минусовая температура и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе на сайте Курганского ЦГМС. «Ночью в Курганской области прогнозируется 1 мая дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ожидается ночью от +1 градуса до -4 градусов, днем от +8 до + 13 градусов тепла», — указано в прогнозе метеорологов. Ранее в Кургане на майские праздники прогнозировалось похолодание. Наиболее низкие температуры ожидаются 4 и 5 мая. В Курганской области похолодает до -4 градусов Скрин: сайт Курганского ЦГМС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области ночью первого мая ожидается местами минусовая температура и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе на сайте Курганского ЦГМС. «Ночью в Курганской области прогнозируется 1 мая дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ожидается ночью от +1 градуса до -4 градусов, днем от +8 до + 13 градусов тепла», — указано в прогнозе метеорологов. Ранее в Кургане на майские праздники прогнозировалось похолодание. Наиболее низкие температуры ожидаются 4 и 5 мая.