В Екатеринбурге ночью кто-то поджег мусор в контейнерах по адресу Крауля, 75. Об этом сообщили очевидцы.
На видео заметно как полыхают мусорные контейнеры, огонь разгорелся достаточно сильно. Также можно заметить пожарных, которые занимаются тушением возгорания и следят чтобы ничего больше не загорелось. В условиях противопожарного режима поджигателю может грозить крупный штраф.
В МЧС ответили на запрос корреспондента URA.RU, что возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Никто не пострадал.
«1 мая в 03:15 поступило сообщение о пожаре по адресу Крауля, 75. На площади 5 квадратных метров горел мусор в контейнерах. На месте работали четыре человека личного состава и одна единица спецтехники», — рассказали в пресс-службе.
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