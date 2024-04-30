30 апреля 2024

В Екатеринбурге ночью неизвестный поджег мусорный контейнер. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, мусор, бак, пакет, отходы, мусорка
В условиях противопожарного режима, поджигателю может грозить крупный штраф Фото:

В Екатеринбурге ночью кто-то поджег мусор в контейнерах по адресу Крауля, 75. Об этом сообщили очевидцы.

На видео заметно как полыхают мусорные контейнеры, огонь разгорелся достаточно сильно. Также можно заметить пожарных, которые занимаются тушением возгорания и следят чтобы ничего больше не загорелось. В условиях противопожарного режима поджигателю может грозить крупный штраф.

В МЧС ответили на запрос корреспондента URA.RU, что возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Никто не пострадал.

«1 мая в 03:15 поступило сообщение о пожаре по адресу Крауля, 75. На площади 5 квадратных метров горел мусор в контейнерах. На месте работали четыре человека личного состава и одна единица спецтехники», — рассказали в пресс-службе.

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В Екатеринбурге ночью кто-то поджег мусор в контейнерах по адресу Крауля, 75. Об этом сообщили очевидцы. На видео заметно как полыхают мусорные контейнеры, огонь разгорелся достаточно сильно. Также можно заметить пожарных, которые занимаются тушением возгорания и следят чтобы ничего больше не загорелось. В условиях противопожарного режима поджигателю может грозить крупный штраф. В МЧС ответили на запрос корреспондента URA.RU, что возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Никто не пострадал. «1 мая в 03:15 поступило сообщение о пожаре по адресу Крауля, 75. На площади 5 квадратных метров горел мусор в контейнерах. На месте работали четыре человека личного состава и одна единица спецтехники», — рассказали в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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