В Екатеринбурге ночью неизвестный поджег мусорный контейнер. Видео

01 мая 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

В условиях противопожарного режима, поджигателю может грозить крупный штраф Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге ночью кто-то поджег мусор в контейнерах по адресу Крауля, 75. Об этом сообщили очевидцы. На видео заметно как полыхают мусорные контейнеры, огонь разгорелся достаточно сильно. Также можно заметить пожарных, которые занимаются тушением возгорания и следят чтобы ничего больше не загорелось. В условиях противопожарного режима поджигателю может грозить крупный штраф. В МЧС ответили на запрос корреспондента URA.RU, что возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Никто не пострадал. «1 мая в 03:15 поступило сообщение о пожаре по адресу Крауля, 75. На площади 5 квадратных метров горел мусор в контейнерах. На месте работали четыре человека личного состава и одна единица спецтехники», — рассказали в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ночью кто-то поджег мусор в контейнерах по адресу Крауля, 75. Об этом сообщили очевидцы. На видео заметно как полыхают мусорные контейнеры, огонь разгорелся достаточно сильно. Также можно заметить пожарных, которые занимаются тушением возгорания и следят чтобы ничего больше не загорелось. В условиях противопожарного режима поджигателю может грозить крупный штраф. В МЧС ответили на запрос корреспондента URA.RU, что возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Никто не пострадал. «1 мая в 03:15 поступило сообщение о пожаре по адресу Крауля, 75. На площади 5 квадратных метров горел мусор в контейнерах. На месте работали четыре человека личного состава и одна единица спецтехники», — рассказали в пресс-службе.