ВС РФ ударили по штабу ВСУ в центре Одессы

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Пожар на складах. Екатеринбург, склад, огонь, пожарный
Сергей Лебедев сообщил, что все оцеплено военными и СБУ Фото:

ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб „Пивдень“ („Юг“ — прим.URA.RU)», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в направлении «прилета» отправилось большое количество машин скорой помощи.

Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено бойцами ВСУ и Службой безопасности Украины (СБУ). Между двумя ударами был слышен запуск ракеты ПВО со Школьного аэродрома, за которым последовал менее интенсивный взрыв.

В 23:40 вечера 30 апреля был совершен удар по городу Черноморск (ранее Ильичевск) в Одесской области. Атака пришлась на район порта и сопровождалась мощным взрывом.

Ранее на официальном ресурсе по оповещению населения сообщили, что взрывы прогремели в Одессе, передает телеканал 360. Воздушную тревогу объявили во многих областях страны.

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ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб „Пивдень“ („Юг“ — прим.URA.RU)», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в направлении «прилета» отправилось большое количество машин скорой помощи. Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено бойцами ВСУ и Службой безопасности Украины (СБУ). Между двумя ударами был слышен запуск ракеты ПВО со Школьного аэродрома, за которым последовал менее интенсивный взрыв. В 23:40 вечера 30 апреля был совершен удар по городу Черноморск (ранее Ильичевск) в Одесской области. Атака пришлась на район порта и сопровождалась мощным взрывом. Ранее на официальном ресурсе по оповещению населения сообщили, что взрывы прогремели в Одессе, передает телеканал 360. Воздушную тревогу объявили во многих областях страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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