ВС РФ ударили по штабу ВСУ в центре Одессы

01 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сергей Лебедев сообщил, что все оцеплено военными и СБУ Фото: Илья Московец © URA.RU ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб „Пивдень“ („Юг“ — прим.URA.RU)», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в направлении «прилета» отправилось большое количество машин скорой помощи. Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено бойцами ВСУ и Службой безопасности Украины (СБУ). Между двумя ударами был слышен запуск ракеты ПВО со Школьного аэродрома, за которым последовал менее интенсивный взрыв. В 23:40 вечера 30 апреля был совершен удар по городу Черноморск (ранее Ильичевск) в Одесской области. Атака пришлась на район порта и сопровождалась мощным взрывом. Ранее на официальном ресурсе по оповещению населения сообщили, что взрывы прогремели в Одессе, передает телеканал 360. Воздушную тревогу объявили во многих областях страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб „Пивдень“ („Юг“ — прим.URA.RU)», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в направлении «прилета» отправилось большое количество машин скорой помощи. Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено бойцами ВСУ и Службой безопасности Украины (СБУ). Между двумя ударами был слышен запуск ракеты ПВО со Школьного аэродрома, за которым последовал менее интенсивный взрыв. В 23:40 вечера 30 апреля был совершен удар по городу Черноморск (ранее Ильичевск) в Одесской области. Атака пришлась на район порта и сопровождалась мощным взрывом. Ранее на официальном ресурсе по оповещению населения сообщили, что взрывы прогремели в Одессе, передает телеканал 360. Воздушную тревогу объявили во многих областях страны.