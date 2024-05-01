ВС РФ ударили по штабу ВСУ в центре Одессы

ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб „Пивдень“ („Юг“ — прим.URA.RU)», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, в направлении «прилета» отправилось большое количество машин скорой помощи.
Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено бойцами ВСУ и Службой безопасности Украины (СБУ). Между двумя ударами был слышен запуск ракеты ПВО со Школьного аэродрома, за которым последовал менее интенсивный взрыв.
В 23:40 вечера 30 апреля был совершен удар по городу Черноморск (ранее Ильичевск) в Одесской области. Атака пришлась на район порта и сопровождалась мощным взрывом.
Ранее на официальном ресурсе по оповещению населения сообщили, что взрывы прогремели в Одессе, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.