В курганских магазинах выросли цены на яйца перед Пасхой. Скрин

01 мая 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

В Кургане подорожали яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в магазинах перед Пасхой выросла стоимость одного из главных продуктов праздничного стола — яиц. Стоимость за десять штук доходит до 164 рублей. При этом на прошлой неделе средняя цена куриных яиц стоила более 124 рублей. Где самые дорогие и дешевые яйца в торговых сетях Кургана, узнавал корреспондент URA.RU. Магазин «Лента» Дороже всего в торговой сети стоит упаковка отборных яиц «Село зеленое». Десяток обойдется в 164 рубля. Продукт категории С2 от Пышминской птицефабрики стоит 120 рублей. Десять штук столового яйца марки «АZOVO» категории C1 — 132 рубля. Также для покупателей в ассортименте есть куриные яйца в упаковках по шесть, 15 и 30 штук. Магазин «Магнит» Самая дешевая упаковка столовых яиц второй категории в магазинах «Магнит» стоит 100 рублей за десять штук. Продукцию марки «Боровское» можно приобрести от 133 до 140 рублей. В приложении торговой сети указано, что это финальная цена. Магазин «Пятерочка» Стоимость яиц категории С1 и С2 от 100 до 132 рублей за десять штук. Упаковка деревенских куриных яиц в количестве 20 штук — 240 рублей. В магазинах представлен большой ассортимент продукции. Магазин «Метрополис» Самые дешевые куриные яйца марки «Доброе подворье» категории С2 стоят 114 рублей, категории С1 — 126 рублей, категории СО — 132 рубля. Самые дорогие яйца марки «Боровское». Стоимость — 141 рубль за десяток. В приложении указано, что продукция имеется в большом количестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в магазинах перед Пасхой выросла стоимость одного из главных продуктов праздничного стола — яиц. Стоимость за десять штук доходит до 164 рублей. При этом на прошлой неделе средняя цена куриных яиц стоила более 124 рублей. Где самые дорогие и дешевые яйца в торговых сетях Кургана, узнавал корреспондент URA.RU. Магазин «Лента» Дороже всего в торговой сети стоит упаковка отборных яиц «Село зеленое». Десяток обойдется в 164 рубля. Продукт категории С2 от Пышминской птицефабрики стоит 120 рублей. Десять штук столового яйца марки «АZOVO» категории C1 — 132 рубля. Также для покупателей в ассортименте есть куриные яйца в упаковках по шесть, 15 и 30 штук. Магазин «Магнит» Самая дешевая упаковка столовых яиц второй категории в магазинах «Магнит» стоит 100 рублей за десять штук. Продукцию марки «Боровское» можно приобрести от 133 до 140 рублей. В приложении торговой сети указано, что это финальная цена. Магазин «Пятерочка» Стоимость яиц категории С1 и С2 от 100 до 132 рублей за десять штук. Упаковка деревенских куриных яиц в количестве 20 штук — 240 рублей. В магазинах представлен большой ассортимент продукции. Магазин «Метрополис» Самые дешевые куриные яйца марки «Доброе подворье» категории С2 стоят 114 рублей, категории С1 — 126 рублей, категории СО — 132 рубля. Самые дорогие яйца марки «Боровское». Стоимость — 141 рубль за десяток. В приложении указано, что продукция имеется в большом количестве.