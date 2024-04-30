30 апреля 2024

В курганских магазинах выросли цены на яйца перед Пасхой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
В Кургане подорожали яйца Фото:

В Кургане в магазинах перед Пасхой выросла стоимость одного из главных продуктов праздничного стола — яиц. Стоимость за десять штук доходит до 164 рублей. При этом на прошлой неделе средняя цена куриных яиц стоила более 124 рублей. Где самые дорогие и дешевые яйца в торговых сетях Кургана, узнавал корреспондент URA.RU.

Магазин «Лента»

Дороже всего в торговой сети стоит упаковка отборных яиц «Село зеленое». Десяток обойдется в 164 рубля. Продукт категории С2 от Пышминской птицефабрики стоит 120 рублей. Десять штук столового яйца марки «АZOVO» категории C1 — 132 рубля. Также для покупателей в ассортименте есть куриные яйца в упаковках по шесть, 15 и 30 штук.

Магазин «Магнит»

Самая дешевая упаковка столовых яиц второй категории в магазинах «Магнит» стоит 100 рублей за десять штук. Продукцию марки «Боровское» можно приобрести от 133 до 140 рублей. В приложении торговой сети указано, что это финальная цена.

Магазин «Пятерочка»

Стоимость яиц категории С1 и С2 от 100 до 132 рублей за десять штук. Упаковка деревенских куриных яиц в количестве 20 штук — 240 рублей. В магазинах представлен большой ассортимент продукции.

Магазин «Метрополис»

Самые дешевые куриные яйца марки «Доброе подворье» категории С2 стоят 114 рублей, категории С1 — 126 рублей, категории СО — 132 рубля. Самые дорогие яйца марки «Боровское». Стоимость — 141 рубль за десяток. В приложении указано, что продукция имеется в большом количестве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в магазинах перед Пасхой выросла стоимость одного из главных продуктов праздничного стола — яиц. Стоимость за десять штук доходит до 164 рублей. При этом на прошлой неделе средняя цена куриных яиц стоила более 124 рублей. Где самые дорогие и дешевые яйца в торговых сетях Кургана, узнавал корреспондент URA.RU. Магазин «Лента» Дороже всего в торговой сети стоит упаковка отборных яиц «Село зеленое». Десяток обойдется в 164 рубля. Продукт категории С2 от Пышминской птицефабрики стоит 120 рублей. Десять штук столового яйца марки «АZOVO» категории C1 — 132 рубля. Также для покупателей в ассортименте есть куриные яйца в упаковках по шесть, 15 и 30 штук. Магазин «Магнит» Самая дешевая упаковка столовых яиц второй категории в магазинах «Магнит» стоит 100 рублей за десять штук. Продукцию марки «Боровское» можно приобрести от 133 до 140 рублей. В приложении торговой сети указано, что это финальная цена. Магазин «Пятерочка» Стоимость яиц категории С1 и С2 от 100 до 132 рублей за десять штук. Упаковка деревенских куриных яиц в количестве 20 штук — 240 рублей. В магазинах представлен большой ассортимент продукции. Магазин «Метрополис» Самые дешевые куриные яйца марки «Доброе подворье» категории С2 стоят 114 рублей, категории С1 — 126 рублей, категории СО — 132 рубля. Самые дорогие яйца марки «Боровское». Стоимость — 141 рубль за десяток. В приложении указано, что продукция имеется в большом количестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...