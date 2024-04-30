В Екатеринбурге задержали дезертира из федерального розыска

В Екатеринбурге задержан военнослужащий, находившийся более полугода в федеральном розыске за оставление места службы. Информацию URA.RU сообщил источник в оперативных органах.
«Мужчина задержан в частном доме на улице Большой Конный полуостров. Он обвиняется в самовольном оставлении воинской части, ч. 5 ст. 337 УК РФ. В федеральном розыске находился с августа прошлого года», — рассказал собеседник агентства.
Какую именно часть и при каких обстоятельствах оставил военнослужащий, он пояснить затруднился. Корреспондент направил запрос в пресс-службу военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу. Ответ ожидается.
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