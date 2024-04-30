В Екатеринбурге задержали дезертира из федерального розыска

01 мая 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Солдат передан военной комендатуре (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге задержан военнослужащий, находившийся более полугода в федеральном розыске за оставление места службы. Информацию URA.RU сообщил источник в оперативных органах. «Мужчина задержан в частном доме на улице Большой Конный полуостров. Он обвиняется в самовольном оставлении воинской части, ч. 5 ст. 337 УК РФ. В федеральном розыске находился с августа прошлого года», — рассказал собеседник агентства. Какую именно часть и при каких обстоятельствах оставил военнослужащий, он пояснить затруднился. Корреспондент направил запрос в пресс-службу военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан военнослужащий, находившийся более полугода в федеральном розыске за оставление места службы. Информацию URA.RU сообщил источник в оперативных органах. «Мужчина задержан в частном доме на улице Большой Конный полуостров. Он обвиняется в самовольном оставлении воинской части, ч. 5 ст. 337 УК РФ. В федеральном розыске находился с августа прошлого года», — рассказал собеседник агентства. Какую именно часть и при каких обстоятельствах оставил военнослужащий, он пояснить затруднился. Корреспондент направил запрос в пресс-службу военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу. Ответ ожидается.