Бронеавтомобиль, полученный от предпринимателей Салехарда, стал легендой на СВО. Видео

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Парад Победы. Пермь, бронетехника, броня, бронеавтомобиль
Бойцы с Ямала поблагодарили земляков за бронеавтомобили, которые спасают жизни Фото:
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Военнослужащие из ЯНАО поблагодарили за помощь предпринимателей Салехарда, которые передают технику в зону специальной военной операции. По их словам, бронированный автомобиль уже стал легендой на передовой, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«Наш железный боевой брат уже стал легендой СВО на Херсонском направлении. Именно он вывез огромное количество раненых бойцов и спас их жизнь. Именно на нем мы привозим на самую передовую такие необходимые боекомплекты», — сообщил один из бойцов на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Администрация Салехарда».

Всего с начала специальной военной операции салехардцы отправили на передовую свыше полутора сотен автомобилей. Самое большое количество — под эгидой регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.

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Военнослужащие из ЯНАО поблагодарили за помощь предпринимателей Салехарда, которые передают технику в зону специальной военной операции. По их словам, бронированный автомобиль уже стал легендой на передовой, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Наш железный боевой брат уже стал легендой СВО на Херсонском направлении. Именно он вывез огромное количество раненых бойцов и спас их жизнь. Именно на нем мы привозим на самую передовую такие необходимые боекомплекты», — сообщил один из бойцов на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Администрация Салехарда». Всего с начала специальной военной операции салехардцы отправили на передовую свыше полутора сотен автомобилей. Самое большое количество — под эгидой регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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