Бронеавтомобиль, полученный от предпринимателей Салехарда, стал легендой на СВО. Видео

01 мая 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Бойцы с Ямала поблагодарили земляков за бронеавтомобили, которые спасают жизни Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из ЯНАО поблагодарили за помощь предпринимателей Салехарда, которые передают технику в зону специальной военной операции. По их словам, бронированный автомобиль уже стал легендой на передовой, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Наш железный боевой брат уже стал легендой СВО на Херсонском направлении. Именно он вывез огромное количество раненых бойцов и спас их жизнь. Именно на нем мы привозим на самую передовую такие необходимые боекомплекты», — сообщил один из бойцов на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Администрация Салехарда». Всего с начала специальной военной операции салехардцы отправили на передовую свыше полутора сотен автомобилей. Самое большое количество — под эгидой регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие из ЯНАО поблагодарили за помощь предпринимателей Салехарда, которые передают технику в зону специальной военной операции. По их словам, бронированный автомобиль уже стал легендой на передовой, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Наш железный боевой брат уже стал легендой СВО на Херсонском направлении. Именно он вывез огромное количество раненых бойцов и спас их жизнь. Именно на нем мы привозим на самую передовую такие необходимые боекомплекты», — сообщил один из бойцов на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Администрация Салехарда». Всего с начала специальной военной операции салехардцы отправили на передовую свыше полутора сотен автомобилей. Самое большое количество — под эгидой регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.