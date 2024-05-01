Военнослужащие из ЯНАО поблагодарили за помощь предпринимателей Салехарда, которые передают технику в зону специальной военной операции. По их словам, бронированный автомобиль уже стал легендой на передовой, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.
«Наш железный боевой брат уже стал легендой СВО на Херсонском направлении. Именно он вывез огромное количество раненых бойцов и спас их жизнь. Именно на нем мы привозим на самую передовую такие необходимые боекомплекты», — сообщил один из бойцов на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Администрация Салехарда».
Всего с начала специальной военной операции салехардцы отправили на передовую свыше полутора сотен автомобилей. Самое большое количество — под эгидой регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.