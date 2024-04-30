30 апреля 2024

В Кургане продают куличи по 700 рублей за полкилограмма. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, пасха, куличи, хлебозавод, производство куличей
Кулич — главный десерт праздника Пасха Фото:

В Кургане куличи на Пасху можно купить от 40 до 700 рублей. Стоимость зависит от веса и начинки. Праздничные десерты имеются в ассортименте почти во всех сетевых магазинах города. Где и за сколько можно купить пасхальный хлеб на праздник, узнавал корреспондент URA.RU.

Магазин «Лента»

Самый дешевый праздничный кулич в сети магазинов «Лента» обойдется в 40 рублей. За эту цену предлагается десерт весом в 100 граммов. Самый дорогой кулич стоит 699 рублей за 510 граммов — он делается под заказ. Кулич с «Панеттоне с изюмом» стоит чуть дешевле. Полкилограмма десерта обойдется в 636 рублей. Также в наличии есть пасхальные куличи от 100 до 300 рублей.

Магазин «Магнит»

В сети магазинов «Магнит» выбор праздничных десертов поменьше. В ассортименте есть два вида куличей. Стоимость от 70 до 130 рублей. Также в наличии продаются пасхальные наборы. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет сделать десерт своими руками. Их можно приобрести от 70 рублей за упаковку.

Магазин «Пятерочка»

Самый дешевый кулич в торговой сети стоит 51 рубль за 100 граммов. Ванильные и пломбирные десерты с изюмом и цукатами по 120 граммов обойдется в 75 рублей. Шоколадный кулич стоит 160 рублей за 230 граммов. Всего в наличии шесть разных видов праздничного десерта.

Магазин «Метрополис»

В торговой сети «Метрополис» праздничные куличи стоят от 62 до 182 рублей. Десерты представлены от трех производителей. При этом в приложении магазина в наличии нет ни одного кулича.

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В Кургане куличи на Пасху можно купить от 40 до 700 рублей. Стоимость зависит от веса и начинки. Праздничные десерты имеются в ассортименте почти во всех сетевых магазинах города. Где и за сколько можно купить пасхальный хлеб на праздник, узнавал корреспондент URA.RU. Магазин «Лента» Самый дешевый праздничный кулич в сети магазинов «Лента» обойдется в 40 рублей. За эту цену предлагается десерт весом в 100 граммов. Самый дорогой кулич стоит 699 рублей за 510 граммов — он делается под заказ. Кулич с «Панеттоне с изюмом» стоит чуть дешевле. Полкилограмма десерта обойдется в 636 рублей. Также в наличии есть пасхальные куличи от 100 до 300 рублей. Магазин «Магнит» В сети магазинов «Магнит» выбор праздничных десертов поменьше. В ассортименте есть два вида куличей. Стоимость от 70 до 130 рублей. Также в наличии продаются пасхальные наборы. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет сделать десерт своими руками. Их можно приобрести от 70 рублей за упаковку. Магазин «Пятерочка» Самый дешевый кулич в торговой сети стоит 51 рубль за 100 граммов. Ванильные и пломбирные десерты с изюмом и цукатами по 120 граммов обойдется в 75 рублей. Шоколадный кулич стоит 160 рублей за 230 граммов. Всего в наличии шесть разных видов праздничного десерта. Магазин «Метрополис» В торговой сети «Метрополис» праздничные куличи стоят от 62 до 182 рублей. Десерты представлены от трех производителей. При этом в приложении магазина в наличии нет ни одного кулича.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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