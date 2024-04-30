Турист из Магнитогорска умер в палатке от отравления угарным газом

Житель Магнитогорска Челябинской области погиб во время ночевки в палатке с работающим обогревателем в Белорецком районе. Предположительно, 39-летний мужчина получил отравление угарным газом, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС Башкортостана.
«В МЧС Башкортостан поступило сообщение, что в Белорецком районе один из участников незарегистрированной туристической группы из города Магнитогорск Челябинской области, которая сплавлялась по реке Большой Инзер, во время ночевки на стоянке погиб», — сообщили в пресс-службе.
Из-за того, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путем невозможна, погибшего доставят по воде на катамаране. На данный момент ведутся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.
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