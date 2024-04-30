30 апреля 2024

Турист из Магнитогорска умер в палатке от отравления угарным газом

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, палатки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Мужчина получил отравление угарным газом в палатке с работающим обогревателем Фото:

Житель Магнитогорска Челябинской области погиб во время ночевки в палатке с работающим обогревателем в Белорецком районе. Предположительно, 39-летний мужчина получил отравление угарным газом, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС Башкортостана.

«В МЧС Башкортостан поступило сообщение, что в Белорецком районе один из участников незарегистрированной туристической группы из города Магнитогорск Челябинской области, которая сплавлялась по реке Большой Инзер, во время ночевки на стоянке погиб», — сообщили в пресс-службе.

Из-за того, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путем невозможна, погибшего доставят по воде на катамаране. На данный момент ведутся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Житель Магнитогорска Челябинской области погиб во время ночевки в палатке с работающим обогревателем в Белорецком районе. Предположительно, 39-летний мужчина получил отравление угарным газом, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС Башкортостана. «В МЧС Башкортостан поступило сообщение, что в Белорецком районе один из участников незарегистрированной туристической группы из города Магнитогорск Челябинской области, которая сплавлялась по реке Большой Инзер, во время ночевки на стоянке погиб», — сообщили в пресс-службе. Из-за того, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путем невозможна, погибшего доставят по воде на катамаране. На данный момент ведутся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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