Турист из Магнитогорска умер в палатке от отравления угарным газом

01 мая 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Мужчина получил отравление угарным газом в палатке с работающим обогревателем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Магнитогорска Челябинской области погиб во время ночевки в палатке с работающим обогревателем в Белорецком районе. Предположительно, 39-летний мужчина получил отравление угарным газом, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС Башкортостана. «В МЧС Башкортостан поступило сообщение, что в Белорецком районе один из участников незарегистрированной туристической группы из города Магнитогорск Челябинской области, которая сплавлялась по реке Большой Инзер, во время ночевки на стоянке погиб», — сообщили в пресс-службе. Из-за того, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путем невозможна, погибшего доставят по воде на катамаране. На данный момент ведутся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Магнитогорска Челябинской области погиб во время ночевки в палатке с работающим обогревателем в Белорецком районе. Предположительно, 39-летний мужчина получил отравление угарным газом, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС Башкортостана. «В МЧС Башкортостан поступило сообщение, что в Белорецком районе один из участников незарегистрированной туристической группы из города Магнитогорск Челябинской области, которая сплавлялась по реке Большой Инзер, во время ночевки на стоянке погиб», — сообщили в пресс-службе. Из-за того, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путем невозможна, погибшего доставят по воде на катамаране. На данный момент ведутся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.