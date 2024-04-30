В Челябинске после провала асфальта образовалась глубокая яма. Видео

01 мая 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Место провала пока не огорожено, но оцеплено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на улице Первой пятилетки между домами 17 и 19 в результате провала асфальта образовалась огромная яма. Место пока не огорожено, но оцеплено. «Провалился асфальт около дома по Первой пятилетки между. Повезло, что ни машин, ни людей не было в этот момент там», — сообщает подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Издание «КП-Челябинск» пишет, что одна машина все-таки была рядом в момент провала асфальта, водитель чудом избежал трагедии. Он успел отъехать. Водители пытаются дозвониться до МУП «ПОВВ», но там отвечают, что у них обед. Яма продолжает увеличиваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице Первой пятилетки между домами 17 и 19 в результате провала асфальта образовалась огромная яма. Место пока не огорожено, но оцеплено. «Провалился асфальт около дома по Первой пятилетки между. Повезло, что ни машин, ни людей не было в этот момент там», — сообщает подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Издание «КП-Челябинск» пишет, что одна машина все-таки была рядом в момент провала асфальта, водитель чудом избежал трагедии. Он успел отъехать. Водители пытаются дозвониться до МУП «ПОВВ», но там отвечают, что у них обед. Яма продолжает увеличиваться.