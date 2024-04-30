30 апреля 2024

В Челябинске после провала асфальта образовалась глубокая яма. Видео

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Город. Курган., яма, проезд затруднен, яма на асфальте, обрушение асфальта
Место провала пока не огорожено, но оцеплено Фото:

В Челябинске на улице Первой пятилетки между домами 17 и 19 в результате провала асфальта образовалась огромная яма. Место пока не огорожено, но оцеплено.

«Провалился асфальт около дома по Первой пятилетки между. Повезло, что ни машин, ни людей не было в этот момент там», — сообщает подписчик telegram-канала «Новости Челябинска».

Издание «КП-Челябинск» пишет, что одна машина все-таки была рядом в момент провала асфальта, водитель чудом избежал трагедии. Он успел отъехать. Водители пытаются дозвониться до МУП «ПОВВ», но там отвечают, что у них обед. Яма продолжает увеличиваться.

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В Челябинске на улице Первой пятилетки между домами 17 и 19 в результате провала асфальта образовалась огромная яма. Место пока не огорожено, но оцеплено. «Провалился асфальт около дома по Первой пятилетки между. Повезло, что ни машин, ни людей не было в этот момент там», — сообщает подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Издание «КП-Челябинск» пишет, что одна машина все-таки была рядом в момент провала асфальта, водитель чудом избежал трагедии. Он успел отъехать. Водители пытаются дозвониться до МУП «ПОВВ», но там отвечают, что у них обед. Яма продолжает увеличиваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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