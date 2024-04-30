В Челябинске на улице Первой пятилетки между домами 17 и 19 в результате провала асфальта образовалась огромная яма. Место пока не огорожено, но оцеплено.
«Провалился асфальт около дома по Первой пятилетки между. Повезло, что ни машин, ни людей не было в этот момент там», — сообщает подписчик telegram-канала «Новости Челябинска».
Издание «КП-Челябинск» пишет, что одна машина все-таки была рядом в момент провала асфальта, водитель чудом избежал трагедии. Он успел отъехать. Водители пытаются дозвониться до МУП «ПОВВ», но там отвечают, что у них обед. Яма продолжает увеличиваться.
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