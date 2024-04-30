Первая декада мая в регионе будет холодной
В Свердловской области ударят заморозки и сохранятся в течение пяти ближайших ночей. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Заморозки в воздухе и на почве предстоящей ночью. Отрицательные температуры по ночам сохранятся в регионе до 5 мая включительно», — говорится в посте.
Корреспонденту синоптик пояснил, что предстоящей ночью, с 1 на 2 мая, в Екатеринбурге ожидается 0;+2, по области — 0;-5. «За городом температура будет отрицательной», — уточнил Алексей Пулин.
Синоптик Алексей Пулин составил подробную карту уральского региона. На ней видно, где и какие будут заморозки
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!