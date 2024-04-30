30 апреля 2024

В Свердловскую область на неделю придут заморозки. Карта

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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
Первая декада мая в регионе будет холодной Фото:

В Свердловской области ударят заморозки и сохранятся в течение пяти ближайших ночей. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Заморозки в воздухе и на почве предстоящей ночью. Отрицательные температуры по ночам сохранятся в регионе до 5 мая включительно», — говорится в посте.

Корреспонденту синоптик пояснил, что предстоящей ночью, с 1 на 2 мая, в Екатеринбурге ожидается 0;+2, по области — 0;-5. «За городом температура будет отрицательной», — уточнил Алексей Пулин.

Синоптик Алексей Пулин составил подробную карту уральского региона. На ней видно, где и какие будут заморозки
Синоптик Алексей Пулин составил подробную карту уральского региона. На ней видно, где и какие будут заморозки
Фото:

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В Свердловской области ударят заморозки и сохранятся в течение пяти ближайших ночей. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Заморозки в воздухе и на почве предстоящей ночью. Отрицательные температуры по ночам сохранятся в регионе до 5 мая включительно», — говорится в посте. Корреспонденту синоптик пояснил, что предстоящей ночью, с 1 на 2 мая, в Екатеринбурге ожидается 0;+2, по области — 0;-5. «За городом температура будет отрицательной», — уточнил Алексей Пулин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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