30 апреля 2024

Ситуация с паводком в районах Тюменской области стабилизируется

Ситуация с паводком в Казанском районе Тюменской области улучшается
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Кареглазово. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, подтопление, разлив
Казанский район оправляется от паводка Фото:
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«Большая вода» уходит из Казанского района Тюменской области. Об этом заявила глава района Татьяна Богданова.

«Ситуация начинает постепенно улучшаться. Обстановка на дамбах стабильная», — сообщила чиновница в своем Telegram-канале.

Богданова добавила что будет проведено грейдирование грунтовой дороги от Второпесьяново до Ларихи. На данный момент ведется отработка заявлений от жителей на получение единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

За сутки уровень воды в реке Ишим в районе Казанского снизился на семь сантиметров. Во время паводка в Казанском районе затопило более ста домов.

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«Большая вода» уходит из Казанского района Тюменской области. Об этом заявила глава района Татьяна Богданова. «Ситуация начинает постепенно улучшаться. Обстановка на дамбах стабильная», — сообщила чиновница в своем Telegram-канале. Богданова добавила что будет проведено грейдирование грунтовой дороги от Второпесьяново до Ларихи. На данный момент ведется отработка заявлений от жителей на получение единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За сутки уровень воды в реке Ишим в районе Казанского снизился на семь сантиметров. Во время паводка в Казанском районе затопило более ста домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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