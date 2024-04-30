Ситуация с паводком в районах Тюменской области стабилизируется

Ситуация с паводком в Казанском районе Тюменской области улучшается

01 мая 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Казанский район оправляется от паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году «Большая вода» уходит из Казанского района Тюменской области. Об этом заявила глава района Татьяна Богданова. «Ситуация начинает постепенно улучшаться. Обстановка на дамбах стабильная», — сообщила чиновница в своем Telegram-канале. Богданова добавила что будет проведено грейдирование грунтовой дороги от Второпесьяново до Ларихи. На данный момент ведется отработка заявлений от жителей на получение единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За сутки уровень воды в реке Ишим в районе Казанского снизился на семь сантиметров. Во время паводка в Казанском районе затопило более ста домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Большая вода» уходит из Казанского района Тюменской области. Об этом заявила глава района Татьяна Богданова. «Ситуация начинает постепенно улучшаться. Обстановка на дамбах стабильная», — сообщила чиновница в своем Telegram-канале. Богданова добавила что будет проведено грейдирование грунтовой дороги от Второпесьяново до Ларихи. На данный момент ведется отработка заявлений от жителей на получение единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За сутки уровень воды в реке Ишим в районе Казанского снизился на семь сантиметров. Во время паводка в Казанском районе затопило более ста домов.