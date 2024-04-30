Звезда кино просит спасти свердловчанку, которой отказали медики

Актриса Диана Пожарская обратилась к свердловчанам с просьбой помочь решить сложную ситуацию. Звезда кино заявила, что ее близкому человеку отказали в медицинской помощи, пишет издание Starhit.
«В данный момент в городе Первоуральске мой близкий человек (Тронева Светлана Борисовна) находится в критическом состоянии, буквально погибает на руках моих родственников и не получает должной помощи от слова совсем. Ее просто отправляют домой», — цитирует издание Диану Пожарскую.
Она просит предать ситуацию огласке и распространить сообщение в сети. Актриса утверждает, что ее близкий человек уже не может ходить, начинает бредить и теряет сознание. Врачи же якобы разводят руками.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу больницы. Ответ будет опубликован позже.
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