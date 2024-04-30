В Екатеринбурге осквернили могилу туристов группы Дятлова. Фото

01 мая 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Неизвестные исписали и изрисовали надгробие погибших туристов Фото: Петр Бартоломей новость из сюжета Тайна перевала Дятлова В Екатеринбурге неизвестные осквернили могилу туристов группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище. Это заметил местный историк и археолог Николай Неуймин и выложил фото и информацию на своей странице в соцсети. «Навещал 30 апреля могилы родственников и заметил, что памятник „дятловцев“ подвергся осквернению. Семен Золотарев разбит, задняя часть изрисована шизофреническими надписями, в верхней части потерялась эмблема УПИ», — рассказал URA.RU Неуймин. Он считает, что памятник пострадал от рук вандалов не недавно, а, возможно, месяц или два назад. Неуймин обратил внимание на то, что на могиле «дятловцев» любители истории и загадок собирались 2 февраля — в день гибели группы туристов, и тогда все было в порядке. «Когда смотришь гаджеты, отовсюду кричат: „Дятловцы, дятловцы!“, а на деле никто и не обратил внимание. Всем плевать, это удивляет», — заметил Неуймин. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что информация из СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 1. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к инциденту. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в пресс-группе УМВД. Фото Семена Золотарева и эмблема УПИ оторваны Фото: предоставлено Николаем Неуйминым Фото не просто оторвано с надгробия, но и повреждено Фото: предоставлено Николаем Неуйминым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге неизвестные осквернили могилу туристов группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище. Это заметил местный историк и археолог Николай Неуймин и выложил фото и информацию на своей странице в соцсети. «Навещал 30 апреля могилы родственников и заметил, что памятник „дятловцев“ подвергся осквернению. Семен Золотарев разбит, задняя часть изрисована шизофреническими надписями, в верхней части потерялась эмблема УПИ», — рассказал URA.RU Неуймин. Он считает, что памятник пострадал от рук вандалов не недавно, а, возможно, месяц или два назад. Неуймин обратил внимание на то, что на могиле «дятловцев» любители истории и загадок собирались 2 февраля — в день гибели группы туристов, и тогда все было в порядке. «Когда смотришь гаджеты, отовсюду кричат: „Дятловцы, дятловцы!“, а на деле никто и не обратил внимание. Всем плевать, это удивляет», — заметил Неуймин. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что информация из СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 1. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к инциденту. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в пресс-группе УМВД.