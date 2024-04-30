30 апреля 2024

В Екатеринбурге осквернили могилу туристов группы Дятлова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поход Игоря Дятлова 1958 года на Приполярный Урал. Архив Петра Бартоломея, фото Петра Бартоломея, дятлов игорь
Неизвестные исписали и изрисовали надгробие погибших туристов Фото:
новость из сюжета
Тайна перевала Дятлова

В Екатеринбурге неизвестные осквернили могилу туристов группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище. Это заметил местный историк и археолог Николай Неуймин и выложил фото и информацию на своей странице в соцсети.

«Навещал 30 апреля могилы родственников и заметил, что памятник „дятловцев“ подвергся осквернению. Семен Золотарев разбит, задняя часть изрисована шизофреническими надписями, в верхней части потерялась эмблема УПИ», — рассказал URA.RU Неуймин.

Он считает, что памятник пострадал от рук вандалов не недавно, а, возможно, месяц или два назад. Неуймин обратил внимание на то, что на могиле «дятловцев» любители истории и загадок собирались 2 февраля — в день гибели группы туристов, и тогда все было в порядке.

«Когда смотришь гаджеты, отовсюду кричат: „Дятловцы, дятловцы!“, а на деле никто и не обратил внимание. Всем плевать, это удивляет», — заметил Неуймин.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что информация из СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 1. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к инциденту. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в пресс-группе УМВД.

Фото Семена Золотарева и эмблема УПИ оторваны
Фото Семена Золотарева и эмблема УПИ оторваны
Фото:
Фото не просто оторвано с надгробия, но и повреждено
Фото не просто оторвано с надгробия, но и повреждено
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге неизвестные осквернили могилу туристов группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище. Это заметил местный историк и археолог Николай Неуймин и выложил фото и информацию на своей странице в соцсети. «Навещал 30 апреля могилы родственников и заметил, что памятник „дятловцев“ подвергся осквернению. Семен Золотарев разбит, задняя часть изрисована шизофреническими надписями, в верхней части потерялась эмблема УПИ», — рассказал URA.RU Неуймин. Он считает, что памятник пострадал от рук вандалов не недавно, а, возможно, месяц или два назад. Неуймин обратил внимание на то, что на могиле «дятловцев» любители истории и загадок собирались 2 февраля — в день гибели группы туристов, и тогда все было в порядке. «Когда смотришь гаджеты, отовсюду кричат: „Дятловцы, дятловцы!“, а на деле никто и не обратил внимание. Всем плевать, это удивляет», — заметил Неуймин. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что информация из СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 1. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к инциденту. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в пресс-группе УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...