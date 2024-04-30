Какие выплаты получат тюменские ветераны на 9 Мая

Около 40 тысяч Тюменцев получат выплаты к празднованию 9 Мая

01 мая 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

40 тысяч тюменцев получат единовременную выплату к 9 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 40 тысяч ветеранов получат выплаты приуроченные к празднованию Дня Победы в Тюменской области. Сейчас в регионе проживает 63 участника Великой Отечественной войны (ВОВ), 63 бывших узника концлагерей, 52 жителя блокадного Ленинграда и два жителя осажденного Сталинграда, 2,3 тысячи тружеников тыла и 437 вдов участников ВОВ. Департамент соцразвития Тюменской области предоставил информацию о том, какие выплаты и в каком размере получат жители региона на 9 мая. 10 тысяч рублей. Такую выплату получат участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, вдовы погибших в ВОВ, войне с Финляндией и Японией, которые не вступили в новый брак.

Пять тысяч рублей получат жители, которые награждены медалями за самоотверженный труд в период Великой отечественной войны и труженики тыла, работавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода. Также на эту выплату могут рассчитывать дети погибших в войне и люди, которые родили раньше 9 мая 1931 года.

Две тысячи рублей. Эта относительно новая выплата начала предоставляться только с 2020 года. На нее могут рассчитывать жители Тюменской области, которые родились до 9 мая 1945 года включительно. Данные меры поддержки предусмотрены как федеральным, так и региональным законодательством. По словам, представителей департамента соцразвития Тюменской области никаких заявлений или обращений для получения выплаты не требуется. Они автоматически поступят на счета. Перечисление началось с апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 40 тысяч ветеранов получат выплаты приуроченные к празднованию Дня Победы в Тюменской области. Сейчас в регионе проживает 63 участника Великой Отечественной войны (ВОВ), 63 бывших узника концлагерей, 52 жителя блокадного Ленинграда и два жителя осажденного Сталинграда, 2,3 тысячи тружеников тыла и 437 вдов участников ВОВ. Департамент соцразвития Тюменской области предоставил информацию о том, какие выплаты и в каком размере получат жители региона на 9 мая. Данные меры поддержки предусмотрены как федеральным, так и региональным законодательством. По словам, представителей департамента соцразвития Тюменской области никаких заявлений или обращений для получения выплаты не требуется. Они автоматически поступят на счета. Перечисление началось с апреля.