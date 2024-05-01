В пруду Екатеринбурга выловили скелет человека

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Пресс-тур по плотинам на реке Исеть. Екатеринбург , колючая проволока, верх исетский пруд
Страшная находка была сделана в пруду на ВИЗе Фото:

В Верх-Исетском пруду Екатеринбурга найден скелет человека. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«В воде найдены скелетированные останки человека. Вероятно, они пробыли в воде длительное время. Криминалистам и сыщикам предстоит выяснить, кто был этот человек и от чего погиб», — сказал собеседник агентства.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ ожидается.

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В Верх-Исетском пруду Екатеринбурга найден скелет человека. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «В воде найдены скелетированные останки человека. Вероятно, они пробыли в воде длительное время. Криминалистам и сыщикам предстоит выяснить, кто был этот человек и от чего погиб», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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