В пруду Екатеринбурга выловили скелет человека

Страшная находка была сделана в пруду на ВИЗе
В Верх-Исетском пруду Екатеринбурга найден скелет человека. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«В воде найдены скелетированные останки человека. Вероятно, они пробыли в воде длительное время. Криминалистам и сыщикам предстоит выяснить, кто был этот человек и от чего погиб», — сказал собеседник агентства.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ ожидается.
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