Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав женщины-инвалида в Челябинске

01 мая 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует проверить, почему женщину-инвалида не обеспечивают жизненно необходимыми лекарствами Фото: Пресс-служба Государственной Думы Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми медикаментами женщины-инвалида в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в пресс-службе. О том, что в Челябинске пенсионерке, которая является инвалидом, не выдаются жизненно необходимые медицинские изделия и лекарственные препараты, сообщалось в сети интернет. Пожилая женщина приобретает необходимые лекарства за свой счет, что для нее финансово затруднительно, а выписанный ей электронный сертификат в аптеках города не принимают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми медикаментами женщины-инвалида в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в пресс-службе. О том, что в Челябинске пенсионерке, которая является инвалидом, не выдаются жизненно необходимые медицинские изделия и лекарственные препараты, сообщалось в сети интернет. Пожилая женщина приобретает необходимые лекарства за свой счет, что для нее финансово затруднительно, а выписанный ей электронный сертификат в аптеках города не принимают.