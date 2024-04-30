30 апреля 2024

Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав женщины-инвалида в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин требует проверить, почему женщину-инвалида не обеспечивают жизненно необходимыми лекарствами Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми медикаментами женщины-инвалида в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в пресс-службе.

О том, что в Челябинске пенсионерке, которая является инвалидом, не выдаются жизненно необходимые медицинские изделия и лекарственные препараты, сообщалось в сети интернет. Пожилая женщина приобретает необходимые лекарства за свой счет, что для нее финансово затруднительно, а выписанный ей электронный сертификат в аптеках города не принимают.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми медикаментами женщины-инвалида в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в пресс-службе. О том, что в Челябинске пенсионерке, которая является инвалидом, не выдаются жизненно необходимые медицинские изделия и лекарственные препараты, сообщалось в сети интернет. Пожилая женщина приобретает необходимые лекарства за свой счет, что для нее финансово затруднительно, а выписанный ей электронный сертификат в аптеках города не принимают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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