Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении

За принятие законопроекта высказались 83 парламентария
Закон об иноагентах принят парламентом Грузии во втором чтении. Уточняется, что за принятие высказались 83 парламентария, против — 23.
«83 в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС. Заседание проходило на фоне акций протеста жителей против принятия законопроекта.
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