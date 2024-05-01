Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении

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Судебное заседание по Малику Гайсину. Екатеринбург, документ, ручка, телефон, подпись, мобильник, бумага
За принятие законопроекта высказались 83 парламентария Фото:

Закон об иноагентах принят парламентом Грузии во втором чтении. Уточняется, что за принятие высказались 83 парламентария, против — 23.

«83 в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС. Заседание проходило на фоне акций протеста жителей против принятия законопроекта.

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Закон об иноагентах принят парламентом Грузии во втором чтении. Уточняется, что за принятие высказались 83 парламентария, против — 23. «83 в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС. Заседание проходило на фоне акций протеста жителей против принятия законопроекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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