Артистка из Челябинска Hofmannita (Анна Михеева) после пьяного дебоша на собственном выступлении в московском клубе Arbat 21 легла на лечение в клинику. Об этом она сообщила в социальных сетях.
«Сейчас я нахожусь в клинике и прошу вас дальше меня не уничтожать. Чтобы это не повторились, я приехала к ребятам, чтобы мне помогли избавиться от моих зависимостей», — написала Hofmannita в своем telegram-канале. Она выложила фотографию из клиники, на которой вместе с ней рэпер Паша Техник, переживший в 2022 году кому после передозировки наркотиков и периодически проходящий курсы реабилитации.
Концерт проходил в клубе Arbat 21 вечером, 29 апреля. Зрители стали жаловаться в соцсетях, что челябинская артистка вырывала у поклонниц телефоны и кидала их в толпу. А также била, пинала и обнимала несовершеннолетних фанаток.
Эти обвинения привлекли внимание главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Она пообещала обратиться в следственный комитет.
«Сообщают, что Hofmannita якобы приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать. А это уже совсем серьезно — вероятно „развратные действия“ (135 УК РФ)», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале.
29-летняя челябинка Анна Михеева приобрела популярность после участие в телевизионном проекте «Пацанки». После проекта девушка занялась музыкой. Под псевдонимом Hofmannita в 2019 году Анна выпустила первый альбом «Клуб на краю кладбища».
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