В Германии похвалили Путина за согнутое дуло трофейного танка Leopard в Москве

Bild: в Германии отметили выставку военной техники в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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В Германии оценили выставку военной техники в Москве Фото:

В зарубежных соцсетях оценили выставку трофейного западного вооружения и военной техники НАТО. Особенному вниманию подвергся немецкий танк Leopard 2А6 с согнутым дулом. Реакцию пользователей привела немецкая газета Bild.

«Президент России Владимир Путин позволил немецким танкам прогнуться», — отметили авторы издания со ссылкой на читателей. Они также подчеркнули, что поверженный Leopard стал звездой выставки трофейной военной техники.

Накануне военный блогер Кирилл Федоров опубликовали в своем telegram-канале видео, как трофейному танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло. Он подчеркнул, что это сделано для того, чтобы техника выглядела побежденной. Сама выставка открылась на Поклонной горе в Москве. URA.RU отдельно публиковало фотографии выставленной техники НАТО.

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В зарубежных соцсетях оценили выставку трофейного западного вооружения и военной техники НАТО. Особенному вниманию подвергся немецкий танк Leopard 2А6 с согнутым дулом. Реакцию пользователей привела немецкая газета Bild. «Президент России Владимир Путин позволил немецким танкам прогнуться», — отметили авторы издания со ссылкой на читателей. Они также подчеркнули, что поверженный Leopard стал звездой выставки трофейной военной техники. Накануне военный блогер Кирилл Федоров опубликовали в своем telegram-канале видео, как трофейному танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло. Он подчеркнул, что это сделано для того, чтобы техника выглядела побежденной. Сама выставка открылась на Поклонной горе в Москве. URA.RU отдельно публиковало фотографии выставленной техники НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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