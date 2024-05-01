В мире Европа В Германии похвалили Путина за согнутое дуло трофейного танка Leopard в Москве Bild: в Германии отметили выставку военной техники в Москве 01 мая 2024 в 22:52 Размер текста - 17 + В Германии оценили выставку военной техники в Москве Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» В зарубежных соцсетях оценили выставку трофейного западного вооружения и военной техники НАТО. Особенному вниманию подвергся немецкий танк Leopard 2А6 с согнутым дулом. Реакцию пользователей привела немецкая газета Bild. «Президент России Владимир Путин позволил немецким танкам прогнуться», — отметили авторы издания со ссылкой на читателей. Они также подчеркнули, что поверженный Leopard стал звездой выставки трофейной военной техники. Накануне военный блогер Кирилл Федоров опубликовали в своем telegram-канале видео, как трофейному танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло. Он подчеркнул, что это сделано для того, чтобы техника выглядела побежденной. Сама выставка открылась на Поклонной горе в Москве. URA.RU отдельно публиковало фотографии выставленной техники НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В зарубежных соцсетях оценили выставку трофейного западного вооружения и военной техники НАТО. Особенному вниманию подвергся немецкий танк Leopard 2А6 с согнутым дулом. Реакцию пользователей привела немецкая газета Bild. «Президент России Владимир Путин позволил немецким танкам прогнуться», — отметили авторы издания со ссылкой на читателей. Они также подчеркнули, что поверженный Leopard стал звездой выставки трофейной военной техники. Накануне военный блогер Кирилл Федоров опубликовали в своем telegram-канале видео, как трофейному танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло. Он подчеркнул, что это сделано для того, чтобы техника выглядела побежденной. Сама выставка открылась на Поклонной горе в Москве. URA.RU отдельно публиковало фотографии выставленной техники НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям