ЛДПР отказалась от идеи слияния с Партией дела

В ЛДПР отказались от идеи слияния с Партией дела бизнесмена Константина Бабкина. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, сославшись на позицию властей.
«В конце апреля в Подмосковье проходил партийный слет ЛДПР. Там официально идея объединения (с Партией дела — прим. URA.RU) уже не обсуждалась. Многие высказали недовольство, а потому на слете никто ее не предлагал», — пояснил источник в беседе с «Ведомостями».
Слияние планировали провести после президентских выборов. О возможном объединении с Партией дела ранее также заявляли представители «Новых людей», передает «Национальная служба новостей».
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