Политика ЛДПР отказалась от идеи слияния с Партией дела 01 мая 2024 в 23:15 Размер текста - 17 + Против слияния выступили не только партийцы, но и власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЛДПР отказались от идеи слияния с Партией дела бизнесмена Константина Бабкина. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, сославшись на позицию властей. «В конце апреля в Подмосковье проходил партийный слет ЛДПР. Там официально идея объединения (с Партией дела — прим. URA.RU) уже не обсуждалась. Многие высказали недовольство, а потому на слете никто ее не предлагал», — пояснил источник в беседе с «Ведомостями». Слияние планировали провести после президентских выборов. О возможном объединении с Партией дела ранее также заявляли представители «Новых людей», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ЛДПР отказались от идеи слияния с Партией дела бизнесмена Константина Бабкина. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, сославшись на позицию властей. «В конце апреля в Подмосковье проходил партийный слет ЛДПР. Там официально идея объединения (с Партией дела — прим. URA.RU) уже не обсуждалась. Многие высказали недовольство, а потому на слете никто ее не предлагал», — пояснил источник в беседе с «Ведомостями». Слияние планировали провести после президентских выборов. О возможном объединении с Партией дела ранее также заявляли представители «Новых людей», передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям