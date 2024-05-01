ЛДПР отказалась от идеи слияния с Партией дела

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Против слияния выступили не только партийцы, но и власти
Против слияния выступили не только партийцы, но и власти Фото:

В ЛДПР отказались от идеи слияния с Партией дела бизнесмена Константина Бабкина. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, сославшись на позицию властей.

«В конце апреля в Подмосковье проходил партийный слет ЛДПР. Там официально идея объединения (с Партией дела — прим. URA.RU) уже не обсуждалась. Многие высказали недовольство, а потому на слете никто ее не предлагал», — пояснил источник в беседе с «Ведомостями».

Слияние планировали провести после президентских выборов. О возможном объединении с Партией дела ранее также заявляли представители «Новых людей», передает «Национальная служба новостей».

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В ЛДПР отказались от идеи слияния с Партией дела бизнесмена Константина Бабкина. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, сославшись на позицию властей. «В конце апреля в Подмосковье проходил партийный слет ЛДПР. Там официально идея объединения (с Партией дела — прим. URA.RU) уже не обсуждалась. Многие высказали недовольство, а потому на слете никто ее не предлагал», — пояснил источник в беседе с «Ведомостями». Слияние планировали провести после президентских выборов. О возможном объединении с Партией дела ранее также заявляли представители «Новых людей», передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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