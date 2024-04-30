Ночью в Челябинской области похолодает до трех градусов мороза

Мороз и туман ожидается в регионе
В Челябинской области в ночь на 2 мая похолодает до трех градусов мороза. Это следует из прогноза «Гисметео».
«Ночью 2 мая температура воздуха в Челябинской области может опускаться до 3 градусов мороза. Ожидаются кратковременные дожди, временами с мокрым снегом», — отмечают синоптики.
Водителям следует быть внимательными, находясь за рулем. На дорогах региона ночью прогнозируются местами туманы.
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