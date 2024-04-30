30 апреля 2024

Ночью в Челябинской области похолодает до трех градусов мороза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погода. Снег. Грязь Челябинск., путешествие, погода, автомобиль, туман
Мороз и туман ожидается в регионе Фото:

В Челябинской области в ночь на 2 мая похолодает до трех градусов мороза. Это следует из прогноза «Гисметео».

«Ночью 2 мая температура воздуха в Челябинской области может опускаться до 3 градусов мороза. Ожидаются кратковременные дожди, временами с мокрым снегом», — отмечают синоптики.

Водителям следует быть внимательными, находясь за рулем. На дорогах региона ночью прогнозируются местами туманы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в ночь на 2 мая похолодает до трех градусов мороза. Это следует из прогноза «Гисметео». «Ночью 2 мая температура воздуха в Челябинской области может опускаться до 3 градусов мороза. Ожидаются кратковременные дожди, временами с мокрым снегом», — отмечают синоптики. Водителям следует быть внимательными, находясь за рулем. На дорогах региона ночью прогнозируются местами туманы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...