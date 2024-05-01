Пасха 2024: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

02 мая 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

В Пасху нельзя грустить и ссориться с близкими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году главный христианский праздник — Пасха — празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. Пасху сопровождает много традиций и особенностей — URA.RU рассказывает, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник. Запреты в еде В России христиане соблюдают 48-дневный Великий пост — главный пост, подготавливающий верующих к великому празднованию — Пасхе. В этот день они посещают праздничную церковную службу, которая начинается еще до полуночи предыдущего дня. После нее заканчивается пост, однако первая скоромная трапеза после его окончания (разговение) не должна быть тяжелой. Когда отмечается Пасха в 2024 году: история и традиции праздника После трапезы остатки пасхальных блюд, согласно традиции, выкидывать не стоит — несъеденные куличи необходимо отдать, а яйца использовать в качестве начинки для блюд. Несъедобную часть продуктов стоит выбросить или закопать там, где редко появляются люди. Нельзя прибираться В устоявшихся традициях празднования Пасхи также существуют и запреты, которые необходимы, чтобы не навлечь на себя зла. Например, в этот день не следует выполнять домашнюю работу: стирать вещи, мыть полы, протирать пыль, выкидывать старую одежду, проводить ремонт. Однако, если у человека есть обязательства по работе, то нужно добросовестно исполнять свои обязанности. Первая пасхальная трапеза не должна быть слишком тяжелой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Стоит вести себя порядочно Отдельное место занимает запрет на излишества — в Пасху не стоит чрезмерно употреблять алкоголь, вести себя распутно или развязно, а также поощрять шумные застолья. Все же день воскресения Христа — не развлекательное мероприятие, а важный религиозный праздник, имеющий духовное значение для всех христиан. Помимо этого, верующим нельзя устраивать скандалы и провоцировать людей на конфликт, сквернословить и распространять сплетни. Также в этот не следует день печалиться, впадать в уныние и предаваться плотским утехам. Важное условие в этот день: встретив нуждающегося, просящего милостыню, нужно дать ему что-то. Считается, что чем больше добрых дел совершит человек в Пасху, тем больше хорошего ждет его в будущем. Так как Пасха — праздник, в основе которого лежит победа над смертью, в этот день стоит отказаться от поездок на кладбища и не поминать усопших. Наилучший вариант для всех верующих — провести этот день в кругу семьи и близких. В этот день нельзя давать деньги взаймы, ходить в баню и стричь волосы. В список запретов также попадает гадание и проведение магических ритуалов. Проводить магические обряды на Пасху крайне нежелательно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Народные приметы В Пасхальное воскресенье верующие приветствуют друг друга фразой «Христос Воскресе!». На эту фразу следует ответить «Воистину воскресе!», подтвердив чудо воскресения Иисуса Христа в этот день. После этого люди троекратно расцеловываются, данный обряд носит название «христование». Также во время празднования следует обратить внимание на погоду, так как существуют приметы, связанные с ней именно в Пасху. Например, богато накрытый стол предвещает успех и удачу, солнечный день — богатый урожай, а желание, загаданное под звон колоколов на всенощной службе, обязательно сбудется. Богато накрытый стол — хорошая пасхальная примета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году главный христианский праздник — Пасха — празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. Пасху сопровождает много традиций и особенностей — URA.RU рассказывает, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник. В России христиане соблюдают 48-дневный Великий пост — главный пост, подготавливающий верующих к великому празднованию — Пасхе. В этот день они посещают праздничную церковную службу, которая начинается еще до полуночи предыдущего дня. После нее заканчивается пост, однако первая скоромная трапеза после его окончания (разговение) не должна быть тяжелой. После трапезы остатки пасхальных блюд, согласно традиции, выкидывать не стоит — несъеденные куличи необходимо отдать, а яйца использовать в качестве начинки для блюд. Несъедобную часть продуктов стоит выбросить или закопать там, где редко появляются люди. В устоявшихся традициях празднования Пасхи также существуют и запреты, которые необходимы, чтобы не навлечь на себя зла. Например, в этот день не следует выполнять домашнюю работу: стирать вещи, мыть полы, протирать пыль, выкидывать старую одежду, проводить ремонт. Однако, если у человека есть обязательства по работе, то нужно добросовестно исполнять свои обязанности. Отдельное место занимает запрет на излишества — в Пасху не стоит чрезмерно употреблять алкоголь, вести себя распутно или развязно, а также поощрять шумные застолья. Все же день воскресения Христа — не развлекательное мероприятие, а важный религиозный праздник, имеющий духовное значение для всех христиан. Помимо этого, верующим нельзя устраивать скандалы и провоцировать людей на конфликт, сквернословить и распространять сплетни. Также в этот не следует день печалиться, впадать в уныние и предаваться плотским утехам. Важное условие в этот день: встретив нуждающегося, просящего милостыню, нужно дать ему что-то. Считается, что чем больше добрых дел совершит человек в Пасху, тем больше хорошего ждет его в будущем. Так как Пасха — праздник, в основе которого лежит победа над смертью, в этот день стоит отказаться от поездок на кладбища и не поминать усопших. Наилучший вариант для всех верующих — провести этот день в кругу семьи и близких. В этот день нельзя давать деньги взаймы, ходить в баню и стричь волосы. В список запретов также попадает гадание и проведение магических ритуалов. В Пасхальное воскресенье верующие приветствуют друг друга фразой «Христос Воскресе!». На эту фразу следует ответить «Воистину воскресе!», подтвердив чудо воскресения Иисуса Христа в этот день. После этого люди троекратно расцеловываются, данный обряд носит название «христование». Также во время празднования следует обратить внимание на погоду, так как существуют приметы, связанные с ней именно в Пасху. Например, богато накрытый стол предвещает успех и удачу, солнечный день — богатый урожай, а желание, загаданное под звон колоколов на всенощной службе, обязательно сбудется.