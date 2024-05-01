Прибыль пермского санатория из топа лучших в России резко сократилась

Прибыль пермского санатория «Алмед» за год снизилась на 87%

02 мая 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

В прошлом году Прикамье входило в десятку самых прибыльных здравниц страны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Прибыль пермского санатория «Алмед» по итогу 2023 года уменьшилась на 87%. Эта информация опубликована на портале СБИС. По версии Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, прикамское учреждение входит в топ-100 российских здравниц. «Чистая прибыль ООО „ЛПП СП Алмед“ в 2023 году — 0,7 млн рублей (-87%). Доход составил 90,3 млн (+25%), расходы — 89,7 (+34%)», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало о санатории «Ключи» из Суксунского округа Пермского края, где удалось улучшить финансовые показатели. В прошлом году одна из крупнейших здравниц региона получила более 180 млн рублей прибыли. По сравнению с 2022 годом рост составил 45 млн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прибыль пермского санатория «Алмед» по итогу 2023 года уменьшилась на 87%. Эта информация опубликована на портале СБИС. По версии Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, прикамское учреждение входит в топ-100 российских здравниц. «Чистая прибыль ООО „ЛПП СП Алмед“ в 2023 году — 0,7 млн рублей (-87%). Доход составил 90,3 млн (+25%), расходы — 89,7 (+34%)», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало о санатории «Ключи» из Суксунского округа Пермского края, где удалось улучшить финансовые показатели. В прошлом году одна из крупнейших здравниц региона получила более 180 млн рублей прибыли. По сравнению с 2022 годом рост составил 45 млн.