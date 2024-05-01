Прибыль пермского санатория из топа лучших в России резко сократилась

Прибыль пермского санатория «Алмед» по итогу 2023 года уменьшилась на 87%. Эта информация опубликована на портале СБИС. По версии Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, прикамское учреждение входит в топ-100 российских здравниц.
«Чистая прибыль ООО „ЛПП СП Алмед“ в 2023 году — 0,7 млн рублей (-87%). Доход составил 90,3 млн (+25%), расходы — 89,7 (+34%)», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало о санатории «Ключи» из Суксунского округа Пермского края, где удалось улучшить финансовые показатели. В прошлом году одна из крупнейших здравниц региона получила более 180 млн рублей прибыли. По сравнению с 2022 годом рост составил 45 млн.
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Прибыль пермского санатория «Алмед» по итогу 2023 года уменьшилась на 87%. Эта информация опубликована на портале СБИС. По версии Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, прикамское учреждение входит в топ-100 российских здравниц. «Чистая прибыль ООО „ЛПП СП Алмед“ в 2023 году — 0,7 млн рублей (-87%). Доход составил 90,3 млн (+25%), расходы — 89,7 (+34%)», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало о санатории «Ключи» из Суксунского округа Пермского края, где удалось улучшить финансовые показатели. В прошлом году одна из крупнейших здравниц региона получила более 180 млн рублей прибыли. По сравнению с 2022 годом рост составил 45 млн.