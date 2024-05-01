01 мая 2024
30 апреля 2024

Тюменцы почувствовали запах гари из Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, смог, макаровский мост, город, дымка, новостройки, электросамокат
Ветер поменял направление и принес дымку и запах гари в Тюмень Фото:

Тюменцы пожаловались на дымку и запах гари на базе отдыха «Верхний Бор», в микрорайоне ДОК и центре города. Их могло принести ветром из Свердловской области, рассказали в авиалесоохране.

«Горение — в соседней Свердловской области, но оно достаточно далеко, чтобы дойти до нашей территории. Дымка и запах гари могут быть связаны с этим», — сообщили 72.RU в ведомстве.

По их словам, ветер поменял направление в сторону Тюмени, что могло принести запах и дымку. В самой же Тюменской области сейчас лесных пожаров нет.

В пяти деревнях Тюменской области власти организовали временные посты противопожарной службы. Они расположены в населенных пунктах в зоне подтопления.

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Тюменцы пожаловались на дымку и запах гари на базе отдыха «Верхний Бор», в микрорайоне ДОК и центре города. Их могло принести ветром из Свердловской области, рассказали в авиалесоохране. «Горение — в соседней Свердловской области, но оно достаточно далеко, чтобы дойти до нашей территории. Дымка и запах гари могут быть связаны с этим», — сообщили 72.RU в ведомстве. По их словам, ветер поменял направление в сторону Тюмени, что могло принести запах и дымку. В самой же Тюменской области сейчас лесных пожаров нет. В пяти деревнях Тюменской области власти организовали временные посты противопожарной службы. Они расположены в населенных пунктах в зоне подтопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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