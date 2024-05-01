В ЯНАО ищут кассиров на паромную переправу

Кассирам на паромно переправе Салехард-Лабытнанги готовы платить почти 50 тысяч рублей
На паромную переправу Салехард-Лабытнанги требуются кассиры. В объявлении указано, что заработная плата составляет почти 50 тысяч рублей.
«Требуются кассиры на паромную переправу. Заработная плата 49,5 тысяч», — написано в сообщении в группе «Подслушано №1 | Лабытнанги | Харп | Ямал» «Вконтакте».
График работы сменный. Других требований и условий не указано.
В ЯНАО 160 тысяч человек работают вахтовым методом. Это 38% от числа занятого населения округа.
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