01 мая 2024
30 апреля 2024

В ЯНАО ищут кассиров на паромную переправу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
Кассирам на паромно переправе Салехард-Лабытнанги готовы платить почти 50 тысяч рублей Фото:

На паромную переправу Салехард-Лабытнанги требуются кассиры. В объявлении указано, что заработная плата составляет почти 50 тысяч рублей.

«Требуются кассиры на паромную переправу. Заработная плата 49,5 тысяч», — написано в сообщении в группе «Подслушано №1 | Лабытнанги | Харп | Ямал» «Вконтакте».

График работы сменный. Других требований и условий не указано.

В ЯНАО 160 тысяч человек работают вахтовым методом. Это 38% от числа занятого населения округа.

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На паромную переправу Салехард-Лабытнанги требуются кассиры. В объявлении указано, что заработная плата составляет почти 50 тысяч рублей. «Требуются кассиры на паромную переправу. Заработная плата 49,5 тысяч», — написано в сообщении в группе «Подслушано №1 | Лабытнанги | Харп | Ямал» «Вконтакте». График работы сменный. Других требований и условий не указано. В ЯНАО 160 тысяч человек работают вахтовым методом. Это 38% от числа занятого населения округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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