Сколько вахтовиков работают на Ямале: зарплаты и востребованные специальности

Росстат: на предприятиях Ямала трудятся 160 тысяч вахтовых рабочих

На Ямале около 160 тысяч человек отмечают профессиональный праздник — День вахтовика Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Ямале около 160 тысяч человек отмечают 27 апреля профессиональный праздник — День вахтовика. Почти 40% населения округа трудятся на производстве и в организациях вахтами. О том, какие профессии наиболее востребованы, чем работодатели заманивают вахтовиков и какие у них зарплаты, читайте в подборке агентства URA.RU.

Сколько вахтовиков работают на Ямале

По данным Росстата на конец 2023 года, на территории полуострова Ямал трудятся 160 тысяч вахтовиков. Это 38% от числа занятых в экономике региона. И это на 30 тысяч человек больше, чем годом ранее. Как отмечают в окружном департаменте экономики, по данным показателям Ямал — лидер.

«В ЯНАО традиционно самая большая численность работающих вахтовым методом относительно других субъектов РФ», — сообщают корреспонденту URA.RU в ведомстве.

Как утверждают в ООО «Газпром добыча Уренгой», в компании вахтовым методом трудится почти каждый пятый работник. «Из них 1 307 человек — внутрирегиональным методом, а 1 076 вахтуются в другие регионы», — сообщает источник в Telegram.

В каких сферах трудятся вахтовики

Вахтовым методом работы сегодня в ЯНАО трудятся в сферах добычи нефти и газа, полезных ископаемых, строительства, транспорта, науки и безопасности. По данным окружного департамента занятости населения, в ЯНАО сохраняется высокая потребность в работниках.

Какие профессии востребованы на вахтах

По данным крупных цифровых платформ, сегодня для трудоустройства в ЯНАО ищут не менее двух тысяч работников, готовых трудиться вахтовым методом. Спектр предлагаемых вакансий очень широк — это крановщики, водители, стропальщики, сварщики, инженеры самых разных специальностей. Это также медики, администраторы, повара, уборщики помещений. Размер зарплат — от 80 до 250 тысяч рублей за вахтовую смену. По отдельным предложениям можно встретить и более привлекательные цифры — до 450 тысяч рублей и даже выше.

Самые высокооплачиваемые профессии на вахтах

Как следует из данных окружной службы занятости, одна из самых высокооплачиваемых профессий округа — водитель. Особенно хорошо оплачивается труд водителей нефтевозов в транспортных компаниях, которые работают на месторождениях углеводородов. Работодатели готовы платить до 300 тысяч рублей. А водителям самосвалов марки Iveco КАМАЗ обещают до 630 тысяч рублей за трехмесячную смену, сообщает портал «Работа в России». Место работы: Cабeтта — Tамбей. Хорошо зарабатывают также крановщики, сварщики.

Чем еще выгоден труд вахтовиков

У работников, занятых по сменному графику на Севере, много плюсов. Вахтовикам выделяют так называемый релокационный пакет. Компании завлекают вахтовиков компенсациями расходов на переезд, оплатой проживания, питания, предоставлением униформы, медосмотром. Соискателям предлагают гибкий график работы, бесплатное обучение и повышение квалификации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуренгойскую буровую компанию требуется главный инженер. Работодатель обещает специалисту зарплату от 450 000 рублей на руки.