В челябинской колонии обнаружили труп заключенного

У заключенного была не первая судимость
В колонии Кыштыма (Челябинская область) обнаружен труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Труп заключенного был обнаружен в хозблоке исправительной колонии №10 в Кыштыме. Осужденный рецидивист отбывал свое наказание по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража)», — отмечает источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по региону. Ответ ожидается.
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