В челябинской колонии обнаружили труп заключенного

02 мая 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

У заключенного была не первая судимость Фото: Сергей Русанов © URA.RU В колонии Кыштыма (Челябинская область) обнаружен труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Труп заключенного был обнаружен в хозблоке исправительной колонии №10 в Кыштыме. Осужденный рецидивист отбывал свое наказание по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража)», — отмечает источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по региону. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В колонии Кыштыма (Челябинская область) обнаружен труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Труп заключенного был обнаружен в хозблоке исправительной колонии №10 в Кыштыме. Осужденный рецидивист отбывал свое наказание по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража)», — отмечает источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по региону. Ответ ожидается.