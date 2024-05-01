01 мая 2024

В челябинской колонии обнаружили труп заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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У заключенного была не первая судимость Фото:

В колонии Кыштыма (Челябинская область) обнаружен труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Труп заключенного был обнаружен в хозблоке исправительной колонии №10 в Кыштыме. Осужденный рецидивист отбывал свое наказание по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража)», — отмечает источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по региону. Ответ ожидается.

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В колонии Кыштыма (Челябинская область) обнаружен труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Труп заключенного был обнаружен в хозблоке исправительной колонии №10 в Кыштыме. Осужденный рецидивист отбывал свое наказание по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража)», — отмечает источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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