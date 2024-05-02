ВСУ атаковали Смоленскую область

Губернатор Смоленской области Анохин: ПВО РФ сбила беспилотники ВСУ
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ПВО РФ сбила дроны ВСУ, заявил Василий Анохин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники армии Украины атаковали Смоленскую область, ПВО РФ сбила дроны. Об этом заявил губернатор области Василий Анохин.

«Смоленская область снова подверглась атаке украинских беспилотников. На территории Рославльского района ВСУ предприняли попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте.

В предыдущий раз ВСУ атаковали Смоленскую область 24 апреля. Были сообщения о возгорании топливно-энергетических объектов.

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Беспилотники армии Украины атаковали Смоленскую область, ПВО РФ сбила дроны. Об этом заявил губернатор области Василий Анохин. «Смоленская область снова подверглась атаке украинских беспилотников. На территории Рославльского района ВСУ предприняли попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте. В предыдущий раз ВСУ атаковали Смоленскую область 24 апреля. Были сообщения о возгорании топливно-энергетических объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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