ПВО РФ сбила дроны ВСУ, заявил Василий Анохин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотники армии Украины атаковали Смоленскую область, ПВО РФ сбила дроны. Об этом заявил губернатор области Василий Анохин.
«Смоленская область снова подверглась атаке украинских беспилотников. На территории Рославльского района ВСУ предприняли попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал Василий Анохин в своем
В предыдущий раз ВСУ атаковали Смоленскую область 24 апреля. Были сообщения о возгорании топливно-энергетических объектов.
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